Российский футболист может сесть в тюрьму в Греции — что известно

Российский футболист "доигрался" — ему грозит тюрьма в Греции
В Греции произошел серьезный скандал, результатом которого стало открытое уголовное дело. Среди прочих отметился и российский футболист.
Игрок греческого клуба ПАОК Магомед Оздоев может попасть в тюрьму в Греции, сообщает SDNA.
Причиной стала драка, которая произошла после одного из матчей. Пока что игрок имеет игровую дисквалификацию.
Что известно о скандале
Магомед Оздоев вместе с еще несколькими игроками стал участником драки с болельщиками АЕКа после одного из поединков.
СМИ пишут, что фанаты АЕКа устроили провокации возле автобуса ПАОКа, на что отреагировали футболисты.
В результате Оздоев уже получил 10-дневный бан в чемпионате. Однако наказание может стать гораздо жестче, поскольку в отношении инцидента уже открыто уголовное дело.
Игроку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф.
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