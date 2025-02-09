Российский футболист может сесть в тюрьму в Греции — что известно

Российский игрок греческого ПАОКа Магомед Оздоев (сверху). Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis

В Греции произошел серьезный скандал, результатом которого стало открытое уголовное дело. Среди прочих отметился и российский футболист.

Игрок греческого клуба ПАОК Магомед Оздоев может попасть в тюрьму в Греции, сообщает SDNA.

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Причиной стала драка, которая произошла после одного из матчей. Пока что игрок имеет игровую дисквалификацию.

Магомед Оздоев во время матча. Фото: REUTERS/Vincent West

Что известно о скандале

Магомед Оздоев вместе с еще несколькими игроками стал участником драки с болельщиками АЕКа после одного из поединков.

СМИ пишут, что фанаты АЕКа устроили провокации возле автобуса ПАОКа, на что отреагировали футболисты.

В результате Оздоев уже получил 10-дневный бан в чемпионате. Однако наказание может стать гораздо жестче, поскольку в отношении инцидента уже открыто уголовное дело.

Игроку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф.

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