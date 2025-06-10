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Головна Спорт Російського хокеїста Овечкіна внесли в базу "Миротворець"

Російського хокеїста Овечкіна внесли в базу "Миротворець"

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 10:48
Хокеїст Овечкін опинився в базі Миротворець — у чому причина
Олександр Овечкін під час матчу. Фото: Reuters/Geoff Burke

Російського хокеїста Олександра Овечкіна, який виступає за "Вашингтон Кепіталз", занесено до бази українського сайту "Миротворець". Цей ресурс відстежує осіб, дії яких вважаються загрозою національній безпеці України.

Причиною внесення стала участь гравця в міжнародних змаганнях, спрямованих на "відбілювання репутації Росії" на тлі повномасштабної війни, повідомляє сайт "Миротворця".

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Окремо вказується, що йдеться про регулярні виступи в НХЛ та рекордні досягнення, супроводжувані активною медійною підтримкою.

Александр Овечкин
Олександр Овечкін в атаці. Фото: Reuters/Geoff Burke

Раніше дружина Олександра Овечкіна заявила, що сім'я планує повернутися в Росію. Тоді ця заява викликала широку хвилю обговорень та критики в українських і західних медіа.

Що відомо про Овечкіна та його досягнення

Минулого сезону 39-річний нападник побив історичний рекорд Вейна Гретцкі за голами в регулярних чемпіонатах НХЛ. Тепер на його рахунку 897 шайб — більше, ніж у будь-кого в історії ліги.

Александр Овечкин
Анкета Овечкіна. Фото: скріншот сайту "Миротворець"

Ситуація з внесенням Овечкіна до бази "Миротворця" може вплинути на сприйняття спортсмена в міжнародному просторі, особливо на тлі його заяв про повернення та продовження кар'єри.

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сайт Миротворець спорт НХЛ Хокей Олександр Овечкін
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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