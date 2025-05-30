Олександр Овечкін в НХЛ. Фото: Reuters/Geoff Burke

Хокеїст Олександр Овечкін, багаторічний лідер клубу НХЛ "Вашингтон Кепіталз", близький до завершення своєї американської кар'єри. Його дружина Анастасія Шубська повідомила, наступний сезон стане для Олександра останнім у Національній хокейній лізі.

Контракт Овечкіна з "Кепіталз" діє до кінця сезону-2025/2026, нагадує портал Новини.LIVE.

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Анастасія Шубська заявила, що сім'я спортсмена сім'я вже прийняла рішення повернутися в Росію відразу після завершення угоди. Олександр Овечкін виступає в НХЛ із 2005 року. За цей час він став одним із головних символів клубу з Вашингтона, вигравши з ним Кубок Стенлі у 2018 році, декілька разів ставав найкращим снайпером ліги.

Олександр Овечкін та Анастасія Шубська. Фото: Instagram

Що відомо про Овечкіна

Олександр Овечкін є одним із найрезультативніших хокеїстів в історії НХЛ. Він посідає друге місце у списку найкращих снайперів за всю історію ліги, поступаючись лише Вейну Гретцкі. Однак не тільки спортивними досягненнями він відомий світу.

З 2017 року Овечкін відкрито підтримує Володимира Путіна, ставши офіційним обличчям руху "Команда Путіна". Цю організацію було створено з метою зміцнення іміджу президента РФ, і саме з фігурою Овечкіна пов'язують її впізнаваність на міжнародній арені.

Попри симпатії американської публіки, Овечкін ніколи не відмовився від своєї проросійської позиції. Навіть після початку повномасштабного вторгнення в Україну він не засудив дії Кремля, за що неодноразово піддавався критиці.

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