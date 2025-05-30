Скандальний Овечкін зібрався повернутися зі США до Росії
Хокеїст Олександр Овечкін, багаторічний лідер клубу НХЛ "Вашингтон Кепіталз", близький до завершення своєї американської кар'єри. Його дружина Анастасія Шубська повідомила, наступний сезон стане для Олександра останнім у Національній хокейній лізі.
Контракт Овечкіна з "Кепіталз" діє до кінця сезону-2025/2026, нагадує портал Новини.LIVE.
Анастасія Шубська заявила, що сім'я спортсмена сім'я вже прийняла рішення повернутися в Росію відразу після завершення угоди. Олександр Овечкін виступає в НХЛ із 2005 року. За цей час він став одним із головних символів клубу з Вашингтона, вигравши з ним Кубок Стенлі у 2018 році, декілька разів ставав найкращим снайпером ліги.
Що відомо про Овечкіна
Олександр Овечкін є одним із найрезультативніших хокеїстів в історії НХЛ. Він посідає друге місце у списку найкращих снайперів за всю історію ліги, поступаючись лише Вейну Гретцкі. Однак не тільки спортивними досягненнями він відомий світу.
З 2017 року Овечкін відкрито підтримує Володимира Путіна, ставши офіційним обличчям руху "Команда Путіна". Цю організацію було створено з метою зміцнення іміджу президента РФ, і саме з фігурою Овечкіна пов'язують її впізнаваність на міжнародній арені.
Попри симпатії американської публіки, Овечкін ніколи не відмовився від своєї проросійської позиції. Навіть після початку повномасштабного вторгнення в Україну він не засудив дії Кремля, за що неодноразово піддавався критиці.
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