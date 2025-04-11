В НХЛ прибрали згадку Росії зі скандальної промови Овечкіна

В НХЛ прибрали згадку Росії з вітальної промови Овечкіна
Російському хокеїсту Олександру Овечкіну не дозволили повноцінно насолодитися його тріумфом у США. З промови рекордсмена прибрали згадку його рідної країни.
Офіційний акаунт НХЛ у Європі підкоригував слова Овечкіна, повідомляє NHL Europe.
Російський хокеїст Олександр Овечкін виступає за американську команду НХЛ "Вашингтон Кепіталз". У поєдинку проти "Нью-Йорк Айлендерс" він закинув свою 895-ту шайбу за кар'єру в регулярних чемпіонатах. Таким чином спортсмен став найкращим снайпером в історії НХЛ і обійшов за цим показником Вейна Гретцкі.
Скандальна промова Овечкіна
Після матчу хокеїста урочисто привітали з історичним досягненням. Хокеїст узяв мікрофон і вимовив фразу, яку одразу ж підхопили у РФ. Він прокричав "Росіяни, ми зробили це" (Russians, we did it. — Ред.).
У Росії одразу ж встановили рекламні бігборди з Овечкіним і цією фразою, місцева пропаганда одразу ж підхопила її й багаторазово повторила у своїх програмах. У Європі по-своєму відреагували на промову Овечкіна, який вважається ініціатором створення "Команди Путіна".
Європейський акаунт НХЛ піддав промову Овечкіна цензурі. У субтитрах до виступу хокеїста фраза була змінена. Замість слова "Russians" у субтитрах зазначено слово "Watching" (глядачі — Ред.).
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