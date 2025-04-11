В НХЛ убрали упоминание России из скандальной речи Овечкина

В НХЛ убрали упоминание России из поздравительной речи Овечкина
Российскому хоккеисту Александру Овечкину не позволили полноценно насладиться его триумфом в США. Из речи рекордсмена убрали упоминание его родной страны.
Официальный аккаунт НХЛ в Европе подкорректировал слова Овечкина, сообщает NHL Europe.
Российский хоккеист Александр Овечкин выступает за американскую команду НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". В поединке против "Нью-Йорк Айлендерс" он забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах. Таким образом спортсмен стал лучшим снайпером в истории НХЛ и обошел по этому показателю Уэйна Гретцки.
Скандальная речь Овечкина
После матча хоккеиста торжественно поздравили с историческим достижением. Хоккеист взял микрофон и произнес фразу, которую сразу же подхватили в РФ. Он прокричал "Русские, мы сделали это" (Russians, we did it. — Ред.).
В России сразу же установили рекламные бигборды с Овечкиным и этой фразой, местная пропаганда сразу же подхватила ее и многократно повторила в своих программах. В Европе по-своему отреагировали на речь Овечкина, который считается инициатором создания "Команды Путина".
Европейский аккаунт НХЛ подверг речь Овечкина цензуре. В субтитрах к выступлению хоккеиста фраза была изменена. Вместо слова "Russians" в субтитрах указано слово "Watching" (зрители. — Ред.).
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