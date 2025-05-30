Александр Овечкин в НХЛ. Фото: Reuters/Geoff Burke

Хоккеист Александр Овечкин, многолетний лидер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", близок к завершению своей американской карьеры. Его жена Анастасия Шубская сообщила, следующий сезон станет для Александра последним в Национальной хоккейной лиге.

Контракт Овечкина с "Кэпиталз" действует до конца сезона-2025/2026, напоминает портал Новини.LIVE.

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Анастасия Шубская заявила, что семья спортсмена семья уже приняла решение вернуться в Россию сразу после завершения соглашения. Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За это время он стал одним из главных символов клуба из Вашингтона, выиграв с ним Кубок Стэнли в 2018 году, несколько раз становился лучшим снайпером лиги.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото: Instagram

Что известно об Овечкине

Александр Овечкин является одним из самых результативных хоккеистов в истории НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, уступая только Уэйну Гретцки. Однако не только спортивными достижениями он известен миру.

С 2017 года Овечкин открыто поддерживает Владимира Путина, став официальным лицом движения "Команда Путина". Эта организация была создана с целью укрепления имиджа президента РФ, и именно с фигурой Овечкина связывается ее узнаваемость на международной арене.

Несмотря на симпатии американской публики, Овечкин никогда не отказался от своей пророссийской позиции. Даже после начала полномасштабного вторжения в Украину он не осудил действия Кремля, за что неоднократно подвергался критике.

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