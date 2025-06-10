Хоккеист Овечкин оказался в базе Миротворец — в чем причина

Российского хоккеиста Овечкина внесли в базу "Миротворец"
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз", внесен в базу украинского сайта "Миротворец". Этот ресурс отслеживает лиц, действия которых считаются угрозой национальной безопасности Украины.
Причиной внесения стало участие игрока в международных соревнованиях, направленных на "отбеливание репутации России" на фоне полномасштабной войны, сообщает сайт "Миротворца".
Отдельно указывается, что речь идет о регулярных выступлениях в НХЛ и рекордных достижениях, сопровождаемых активной медийной поддержкой.
Ранее жена Александра Овечкина заявила, что семья планирует вернуться в Россию. Тогда это заявление вызвало широкую волну обсуждений и критики в украинских и западных медиа.
Что известно об Овечкине и его достижениях
В минувшем сезоне 39-летний нападающий побил исторический рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь на его счету 897 шайб — больше, чем у кого-либо в истории лиги.
Ситуация с внесением Овечкина в базу "Миротворца" может повлиять на восприятие спортсмена в международном пространстве, особенно на фоне его заявлений о возвращении и продолжении карьеры.
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