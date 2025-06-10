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Главная Спорт Российского хоккеиста Овечкина внесли в базу "Миротворец"

Российского хоккеиста Овечкина внесли в базу "Миротворец"

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 10:48
Хоккеист Овечкин оказался в базе Миротворец — в чем причина
Александр Овечкин во время матча. Фото: Reuters/Geoff Burke

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон Кэпиталз", внесен в базу украинского сайта "Миротворец". Этот ресурс отслеживает лиц, действия которых считаются угрозой национальной безопасности Украины.

Причиной внесения стало участие игрока в международных соревнованиях, направленных на "отбеливание репутации России" на фоне полномасштабной войны, сообщает сайт "Миротворца".

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Отдельно указывается, что речь идет о регулярных выступлениях в НХЛ и рекордных достижениях, сопровождаемых активной медийной поддержкой.

Александр Овечкин
Александр Овечкин в атаке. Фото: Reuters/Geoff Burke

Ранее жена Александра Овечкина заявила, что семья планирует вернуться в Россию. Тогда это заявление вызвало широкую волну обсуждений и критики в украинских и западных медиа.

Что известно об Овечкине и его достижениях

В минувшем сезоне 39-летний нападающий побил исторический рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь на его счету 897 шайб — больше, чем у кого-либо в истории лиги. 

Александр Овечкин
Анкета Овечкина. Фото: скриншот сайта "Миротворец"

Ситуация с внесением Овечкина в базу "Миротворца" может повлиять на восприятие спортсмена в международном пространстве, особенно на фоне его заявлений о возвращении и продолжении карьеры.

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сайт Миротворец спорт НХЛ Хоккей Александр Овечкин
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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