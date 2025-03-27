Росію допустили до чемпіонатів світу та Європи з веслувального слаломі

Гребний слалом. Фото: Федерація гребного слалому Росії

Росія зможе виступити на головних змаганнях у веслувальному слаломі. Відповідне рішення не викликало жодної протидії в органах, які його приймали.

Рішення ухвалила Міжнародна федерація каное спільно з організаторами турнірів, передають росЗМІ.

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Згідно з рішенням Міжнародної федерації каное, російські спортсмени виступлять на чемпіонатах світу та Європи у 2025 році з веслувального слалому.

При цьому рішення передбачає, що росіяни будуть представлені в нейтральному статусі без гімну і символіки.

Росіяни заявили, що виконали велику роботу, для реалізації якої їм допоміг глава ICF Томас Конецко.

Зазначимо, що росіян відсторонили через повномасштабне російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді в деяких видах спорту представників РФ повернули в нейтральному статусі, згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету.

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