Россию допустили к чемпионатам мира и Европы по гребному слалому

Гребной слалом. Фото: Федерация гребного слалома России

Россия сможет выступить на главных соревнованиях в гребном слаломе. Соответствующее решение не вызвало никакого противодействия в принимающих органах.

Решение было принято Международной федерацией каноэ совместно с организаторами турниров, передают росСМИ.

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Согласно с решением Международной федерации каноэ, российские спортсмены выступят на чемпионатах мира и Европы в 2025 году по гребному слалому.

При этом решение предусматривает, что россияне будут представлены в нейтральном статусе без гимна и символики.

Россияне заявили, что проделали большую работу, для реализации которой им помог глава ICF Томас Конецко.

Отметим, что россиян отстранили из-за полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор в некоторых видах спорта представителей РФ вернули в нейтральном статусе, согласно с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

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