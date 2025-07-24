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Головна Спорт Ротань пояснив, чого чекає від Полісся в єврокубках

Ротань пояснив, чого чекає від Полісся в єврокубках

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 15:41
Ротань застеріг гравців Полісся перед стартом єврокубків
Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань. Кадр із відео

Житомирське "Полісся" готується до матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, де їх суперником стане "Санта-Колома", клуб з Андорри.

Головний тренер української команди Руслан Ротань заздалегідь наголосив на важливості майбутнього поєдинку і підкреслив, що противника не можна недооцінювати, повідомляє пресслужба "Полісся".

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Руслан Ротань вважає, що "Санта-Колома" не є слабким суперником. Ця команда вміє грати з м'ячем, демонструє дисципліну та компактність, особливо в обороні. Саме ця якість дозволила андоррцям нав'язати боротьбу "Борацу", який минулого сезону дійшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Руслан Ротань
Руслан Ротань відповідає на запитання. Кадр із відео

Ротань застеріг "Полісся"

Тренер української команди переконаний, що за всієї різниці в статусі, кожна команда заслуговує на однаковий підхід і концентрацію. Також Ротань назвав головне завдання "Полісся": зосередитися на власній грі, але при цьому не втрачати поваги до будь-якого супротивника.

"Ми не повинні дивитися на назву клубу — нехай це "Санта-Колома" або "Мілан". Потрібно поважати кожного, хто вийде на поле", — заявив Ротань.

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спорт футбол Ліга Конференцій Руслан Ротань Полісся
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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