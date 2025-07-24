Ротань предостерег игроков Полесья перед стартом еврокубков

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань. Кадр из видео

Житомирское "Полесье" готовится к матчу второго раунда квалификации Лиги конференций, где их соперником станет "Санта-Колома", клуб из Андорры.

Главный тренер украинской команды Руслан Ротань заранее отметил важность предстоящего поединка и подчеркнул, что противника нельзя недооценивать, сообщает пресс-служба "Полесья".

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Руслан Ротань считает, что "Санта-Колома" не является слабым соперником. Эта команда умеет играть с мячом, демонстрирует дисциплину и компактность, особенно в обороне. Именно это качество позволило андоррцам навязать борьбу "Борацу", который в прошлом сезоне дошел до 1/8 финала Лиги конференций.

Руслан Ротань отвечает на вопросы. Кадр из видео

Ротань предостерег "Полесье"

Тренер украинской команды убежден, что при всей разнице в статусе, каждая команда заслуживает одинакового подхода и концентрации. Также Ротань назвал главную задачу "Полесья": сосредоточиться на собственной игре, но при этом не терять уважения к любому противнику.

"Мы не должны смотреть на название клуба — пусть это "Санта-Колома" или "Милан". Нужно уважать каждого, кто выйдет на поле", — заявил Ротань.

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