Ротань прокоментував поразку Олександрії від Шахтаря

Гравці "Олександрії". Фото: instagram.com/fcolexandriya

У чемпіонаті України з футболу проходять матчі чергового туру. У центральному поєдинку "Шахтар" розгромив "Олександрію" з рахунком 3:0.

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань після матчу в коментарі УПЛ.ТБ заявив, що, незважаючи на розгромну поразку, задоволений грою команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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За його словами, до 60 хвилини "Шахтар" не наніс жодного удару по воротам "Олександрії". І все довгий час було під контролем його команди.

Що сказав Ротань

Руслан Ротань зазначив, що все почалося з того, що гравці "Олександрії" "самі собі привезли м'яч".

Після цього почалися нерви і, на думку тренера, нелогічні голи, які забивав "Шахтар".

"А так я задоволений хлопцями. Я рахую, що результат не по грі, ми не заслуговували на таку поразку. Тому нічого страшного, навіть при такому рахунку дуже багато позитиву було", — підкреслив він.

Серед позитивів Ротань виділив компактну гру, завдяки якій "Шахтар" не мав дуже багато моментів.

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