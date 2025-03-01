Ротань прокомментировал поражение Александрии от Шахтера

Игроки "Александрии". Фото: instagram.com/fcolexandriya

В чемпионате Украины по футболу проходят матчи очередного тура. В центральном поединке "Шахтер" разгромил "Александрию" со счетом 3:0.

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань после матча в комментарии УПЛ.ТВ заявил, что, несмотря на разгромное поражение, доволен игрой команды, сообщает портал Новини.LIVE.

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По его словам, до 60 минуты "Шахтер" не нанес ни одного удара по воротам "Александрии". И все долгое время было под контролем его команды.

Что сказал Ротань

Руслан Ротань отметил, что все началось с того, что игроки "Александрии" "сами себе привезли мяч".

После этого начались нервы и, по мнению тренера, нелогичные голы, которые забивал "Шахтер".

"А так я доволен ребятами. Я считаю, что результат не по игре, мы не заслуживали такого поражения. Поэтому ничего страшного, даже при таком счете очень много позитива было", — подчеркнул он.

Среди позитивов Ротань выделил компактную игру, благодаря которой "Шахтер" не имел очень много моментов.

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