Ротань назвав гравців, яких Ребров має запросити до збірної України

Руслан Ротань на Олімпіаді-2024. Фото: instagram.com/ruslan_rotan29/

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань назвав гравців, які могли б проявити себе у збірній України. З усіма цими футболістами молодий фахівець працював у національних командах.

Руслан Ротань особливо виділив молодого "динамівця" Валентина Рубчинського, повідомляє "Вацко Live".

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Руслан Ротань працював із молодіжною та олімпійською збірними України. Він виводив "синьо-жовтих" у півфінал Євро-2023 і чудово знайомий з характеристиками багатьох талановитих гравців, починаючи від Михайла Мудрика і закінчуючи Максимом Хланем.

Тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

На кого Ротань рекомендує Реброву звернути увагу

Наставник "Олександрії" назвав футболістів молодіжної збірної України, які заслуговують на виклик до головної команди країни. Йдеться про гравців, які ще не закріпилися у заявці Сергія Реброва. Саме за цим критерієм не підходить форвард "Шахтаря" Данило Сікан, якого Руслан Ротань назвав першим.

Колишній тренер молодіжної збірної порадив Сергію Реброву звернути увагу на Арсенія Багатова ("Трабзонспор", Туреччина), Артема Бондаренка, Дмитра Криськіва (обидва — "Шахтар"), Валентина Рубчинського та Костянтина Вівчаренка (обидва — "Динамо").

Ротань особливо виділив Рубчинського, якого порівняв із комп'ютером, який чудово розуміє гру. Тренер заявив, що молодий півзахисник готовий слухати вказівки наставника та втілювати їх на футбольному полі.

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