Ротань назвал игроков, которых Ребров должен пригласить в сборную Украины

Руслан Ротань на Олимпиаде-2024. Фото: instagram.com/ruslan_rotan29/

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань назвал игроков, которые могли бы проявить себя в сборной Украины. Со всеми этими футболистами молодой специалист работал в национальных командах.

Руслан Ротань особенно выделил молодого "динамовца" Валентина Рубчинского, сообщает "Вацко Live".

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Руслан Ротань работал с молодежной и олимпийской сборными Украины. Он выводил "сине-желтых" в полуфинал Евро-2023 и прекрасно знаком с характеристиками многих талантливых игроков начиная от Михаила Мудрика и заканчивая Максимом Хланем.

Тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

На кого Ротань рекомендует Реброву обратить внимание

Наставник "Александрии" назвал футболистов молодежной сборной Украины, которые заслуживают вызова в главную команду страны. Речь идет об игроках, которые еще не закрепились в заявке Сергея Реброва. Именно по этому критерию не подходит форвард "Шахтера" Даниил Сикан, которого Руслан Ротань назвал первым.

Бывший тренер молодежной сборной посоветовал Сергею Реброву обратить внимание на Арсения Багатова ("Трабзонспор", Турция), Артема Бондаренко, Дмитрия Крыськива (оба — "Шахтер"), Валентина Рубчинского и Константина Вивчаренко (оба — "Динамо").

Ротань особенно выделил Рубчинского, которого сравнил с компьютером, который прекрасно понимает игру. Тренер заявил, что молодой полузащитник готов слушать указания наставника и воплощать их на футбольном поле.

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