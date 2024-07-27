Україна — Марокко — стартові склади на матч Олімпійських ігор

Руслан Ротань під час матчу олімпійської збірної України Фото: УАФ

Олімпійська збірна України залишила ще один шанс поборотися на вихід у плей-оф футбольного турніру. "Синьо-жовті" зіграють у другому турі із командою Марокко.

Руслан Ротань уже визначився зі стартовим складом збірної України на цей матч, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У складі збірної України є заміни порівняно з минулим матчем з Іраком (1:2). Захисник Максим Таловєров, який заробив минулого поєдинку пенальті у ворота "синьо-жовтих", залишився в запасі.

Стартовий склад Олімпійської збірної України Фото: УАФ

Склад збірної України

Головні зірки національної команди знову вийдуть на поле з перших хвилин гри. Автор першого голу в історії "синьо-жовтих" на Олімпійських іграх Рубчинський, півзахисник Криськів та форвард Сікан готові до матчу.

Збірна Марокко після першого туру опинилася серед лідерів цього квартету. Команда обіграла Аргентину з рахунком 2:1. У разі перемоги над Україною марокканці вийдуть у плей-офф Олімпіади-2024.

Нагадаємо, Лунін та Куртуа підуть з "Реала" — де гратиме українець.

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