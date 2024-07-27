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Ротань удивил выбором стартового состава сборной Украины на матч с Марокко

27 июля 2024 17:18
Валерий Ковалевич - Редактор
Украина — Марокко — стартовые составы на матч Олимпийских игр
Руслан Ротань во время матча олимпийской сборной Украины. Фото: УАФ
Валерий Ковалевич - Редактор

У олимпийской сборной Украины остался еще один шанс побороться на выход в плей-офф футбольного турнира. "Сине-желтые" сыграют во втором туре с командой Марокко. 

Руслан Ротань уже определился со стартовым составом сборной Украины на этот матч, сообщает официальный сайт УАФ. 

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В составе сборной Украины есть замены по сравнению с прошлым матчем с Ираком (1:2). Защитник Максим Таловеров, который заработал в прошлом поединке пенальти в ворота "сине-желтых", остался в запасе. 

Стартовый состав Олимпийской сборной Украины
Стартовый состав Олимпийской сборной Украины. Фото: УАФ

Состав сборной Украины 

Главный звезды национальной команды снова выйдут на поле с первых минут игры. Автор первого гола в истории "сине-желтых" на Олимпийских играх Рубчинский, полузащитник Крыськив и форвард Сикан готовы к матчу.

Сборная Марокко после первого тура оказалась среди лидеров этого квартета. Команда обыграла Аргентину со счетом 2:1. В случае победы над Украиной марокканцы выйдут в плей-офф Олимпиады-2024.  

Напомним, Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец. 

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спорт футбол Олимпийские игры Олимпиада-2024 Олимпийская сборная Украины

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