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Ротань змінив основу збірної України на матч із Аргентиною

30 липня 2024 17:18
Валерій Ковалевич - Редактор
Олімпіада-2024 — стартовий склад збірної України на матч з Аргентиною
Форвард збірної України Данило Сікан. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

У рамках третього матчу групового етапу олімпійського турніру з футболу збірна України зіграє з Аргентиною. У складі "синьо-жовтих" є заміна порівняно з минулим поєдинком.

Захисник Максим Таловєров вийде на поле зі стартових хвилин зустрічі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна України розпочала олімпійський турнір із несподіваної поразки від Іраку (1:2), після чого вирвала перемогу у меншості у грі з Марокко (2:1). Аргентинці у дебютному поєдинку поступилися марокканцям (1:2), після чого обіграли Іран (3:1).

Кирило Фесюн
Голкіпер Кирило Фесюн на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Склад збірної України на матч з Аргентиною

Руслан Ротань повернув в основу своєї команди Максима Таловєрова, який розпочав гру минулого туру на лаві запасних. Усі найсильніші футболісти "синьо-жовтих" готові до вирішального матчу групового етапу.

Стартовий склад Олімпійської збірної України
Стартовий склад Олімпійської збірної України Фото: УАФ

У разі перемоги над Аргентиною українці вийдуть у плей-офф Олімпіади-2024. Нічиє з "Альбіселесте" залишає команді Руслана Ротаня лише примарний шанс на продовження участі у турнірі.

Нагадаємо, "Шахтар" поверне до УПЛ зірку молодіжної збірної України — про кого йдеться.

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спорт футбол Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Руслан Ротань Олімпійська збірна України

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