Олімпіада-2024 — стартовий склад збірної України на матч з Аргентиною

Ротань змінив основу збірної України на матч із Аргентиною
У рамках третього матчу групового етапу олімпійського турніру з футболу збірна України зіграє з Аргентиною. У складі "синьо-жовтих" є заміна порівняно з минулим поєдинком.
Захисник Максим Таловєров вийде на поле зі стартових хвилин зустрічі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Збірна України розпочала олімпійський турнір із несподіваної поразки від Іраку (1:2), після чого вирвала перемогу у меншості у грі з Марокко (2:1). Аргентинці у дебютному поєдинку поступилися марокканцям (1:2), після чого обіграли Іран (3:1).
Склад збірної України на матч з Аргентиною
Руслан Ротань повернув в основу своєї команди Максима Таловєрова, який розпочав гру минулого туру на лаві запасних. Усі найсильніші футболісти "синьо-жовтих" готові до вирішального матчу групового етапу.
У разі перемоги над Аргентиною українці вийдуть у плей-офф Олімпіади-2024. Нічиє з "Альбіселесте" залишає команді Руслана Ротаня лише примарний шанс на продовження участі у турнірі.
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