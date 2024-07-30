Олимпиада-2024 — стартовый состав сборной Украины на матч с Аргентиной

Ротань изменил основу сборной Украины на матч с Аргентиной
В рамках третьего матча группового этапа олимпийского турнира по футболу сборная Украины сыграет с Аргентиной. В составе "сине-желтых" есть замена по сравнению с прошлым поединком.
Защитник Максим Таловеров выйдет на поле со стартовых минут встречи, сообщает портал Новини.LIVE.
Сборная Украины начала олимпийский турнир с неожиданного поражения от Ирака (1:2), после чего вырвала победу в меньшинстве в игре с Марокко (2:1). Аргентинцы в дебютном поединке уступили марокканцам (1:2), после чего обыграли Иран (3:1).
Состав сборной Украины на матч с Аргентиной
Руслан Ротань вернул в основу своей команды Максима Таловерова, который начал игру прошлого тура на скамейке запасных. Все сильнейшие футболисты "сине-желтых" готовы к решающему матчу группового этапа.
В случае победы над Аргентиной украинцы выйдут в плей-офф Олимпиады-2024. Ничья с "Альбиселесте" оставляет команде Руслана Ротаня лишь призрачный шанс на продолжение участия в турнире.
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