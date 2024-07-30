Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ротань изменил основу сборной Украины на матч с Аргентиной arrow

Ротань изменил основу сборной Украины на матч с Аргентиной

30 июля 2024 17:18
Валерий Ковалевич - Редактор
Олимпиада-2024 — стартовый состав сборной Украины на матч с Аргентиной
Форвард сборной Украины Даниил Сикан. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

В рамках третьего матча группового этапа олимпийского турнира по футболу сборная Украины сыграет с Аргентиной. В составе "сине-желтых" есть замена по сравнению с прошлым поединком. 

Защитник Максим Таловеров выйдет на поле со стартовых минут встречи, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Сборная Украины начала олимпийский турнир с неожиданного поражения от Ирака (1:2), после чего вырвала победу в меньшинстве в игре с Марокко (2:1). Аргентинцы в дебютном поединке уступили марокканцам (1:2), после чего обыграли Иран (3:1). 

Кирилл Фесюн
Голкипер Кирилл Фесюн на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Состав сборной Украины на матч с Аргентиной 

Руслан Ротань вернул в основу своей команды Максима Таловерова, который начал игру прошлого тура на скамейке запасных. Все сильнейшие футболисты "сине-желтых" готовы к решающему матчу группового этапа. 

Стартовый состав Олимпийской сборной Украины
Стартовый состав Олимпийской сборной Украины. Фото: УАФ

В случае победы над Аргентиной украинцы выйдут в плей-офф Олимпиады-2024. Ничья с "Альбиселесте" оставляет команде Руслана Ротаня лишь призрачный шанс на продолжение участия в турнире. 

Напомним, "Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь. 

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

"Реал" согласился на продажу Лунина — украинцем заинтересовался топовый клуб.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

спорт футбол Олимпийские игры Олимпиада-2024 Руслан Ротань Олимпийская сборная Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом