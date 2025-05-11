Ротань визнав поразку у чемпіонських перегонах після невдачі з Карпатами

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань. Фото: скриншот

"Олександрія", яка бореться за чемпіонство, в крайньому матчі програла "Карпатам" (1:2). Завдяки цьому "Динамо" відірвалось від них на п’ять очок за два тури до закінчення чемпіонату.

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань після матчу заявив в ефірі "Футбол 360", що команда програла чемпіонську гонку.

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Ротань після поразки від "Карпат" заявив, що це була гра за чемпіонство, і команда її провалила.

Фахівець вважає, що сказав усе необхідне гравцям у роздягальні, хоч і на емоціях.

За словами тренера, "Олександрія мала краще контролювати м’яч, ухвалювати правильні рішення і забивати ще після першого голу. Однак психологічний тиск на гравців виявився занадто великим, і вони з ним не впоралися.

"Звісно, в такому, чемпіонському для нас, матчі на хлопцях висить дуже великий тягар. Думаю, ми його просто не витримали", — сказав Ротань.

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