Ротань признал поражение в чемпионской гонке после неудачи с Карпатами

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань. Фото: скриншот

"Александрия", которая борется за чемпионство, в крайнем матче проиграла "Карпатам" (1:2). Благодаря этому "Динамо" оторвалось от них на пять очков за два тура до окончания чемпионата.

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань после матча заявил в эфире "Футбол 360", что команда проиграла чемпионскую гонку.

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Ротань после поражения от "Карпат" заявил, что это была игра за чемпионство, и команда ее провалила.

Специалист считает, что сказал все необходимое игрокам в раздевалке, хотя и на эмоциях.

По словам тренера, "Александрия" должна была лучше контролировать мяч, принимать правильные решения и забивать еще после первого гола. Однако психологическое давление на игроков оказалось слишком большим, и они с ним не справились.

"Конечно, в таком, чемпионском для нас, матче на ребятах висит очень большой груз. Думаю, мы его просто не выдержали", — сказал Ротань.

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