Ротань пояснив, чому Олександрія розгромно програла для Динамо

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань. Фото: fco.com.ua

"Олександрія" несподівано всуху поступилася київському "Динамо" з рахунком 0:3. Після матчу головний тренер переможених пояснив, чому це сталося.

Наставник "Олександрії" Руслан Ротань у коментарі УПЛ ТБ зазначив, що у його команди досі менталітет "маленької команди".

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Саме тому, на його думку, вона не була готова відігруватись в матчі з киянами.

Що сказав Ротань

"У нас менталітет "маленької команди". Гра повернулася не в те русло, ми почали програвати й у нас настала якась агонія", — зазначив він.

За словами Ротаня, команда почала нехтувати власними принципами і за це поплатилася.

"Неприємно програвати завжди. Поразки завжди вчать чомусь новому. Ми не повинні на це реагувати як "все пропало", — резюмував він.

Станом на зараз "Олександрія" йде на другому місці в турнірній таблиці УПЛ, відпустивши "Динамо" на відстань у три очки. Третє місце посідає донецький "Шахтар", його відставання від "Олександрії" — чотири очки.

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