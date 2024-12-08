Ротань объяснил, почему Александрия разгромно проиграла для Динамо

Ротань нашел неожиданную причину поражения от Динамо
"Александрия" неожиданно всухую уступила киевскому "Динамо" со счетом 0:3. После матча главный тренер проигравших объяснил, почему это произошло.
Наставник "Александрии" Руслан Ротань в комментарии УПЛ ТВ отметил, что у его команды до сих пор менталитет "маленькой команды".
Именно поэтому, по его мнению, она не была готова играть в матче с киевлянами.
Что сказал Ротань
"У нас менталитет "маленькой команды". Игра повернулась не в то русло, мы начали проигрывать и у нас наступила какая-то агония", — отметил он.
По словам Ротаня, команда начала пренебрегать собственными принципами и за это поплатилась.
"Неприятно проигрывать всегда. Поражения всегда учат чему-то новому. Мы не должны на это реагировать как "все пропало", — резюмировал он.
На данный момент "Александрия" идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отпустив "Динамо" на расстояние в три очка. Третье место занимает донецкий "Шахтер", его отставание от "Александрии" — четыре очка.
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