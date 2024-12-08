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Ротань нашел неожиданную причину поражения от Динамо

8 декабря 2024 21:57
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Ротань объяснил, почему Александрия разгромно проиграла для Динамо
Главный тренер Александрии Руслан Ротань. Фото: fco.com.ua
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

"Александрия" неожиданно всухую уступила киевскому "Динамо" со счетом 0:3. После матча главный тренер проигравших объяснил, почему это произошло.

Наставник "Александрии" Руслан Ротань в комментарии УПЛ ТВ отметил, что у его команды до сих пор менталитет "маленькой команды".

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Именно поэтому, по его мнению, она не была готова играть в матче с киевлянами.

 

Что сказал Ротань

"У нас менталитет "маленькой команды". Игра повернулась не в то русло, мы начали проигрывать и у нас наступила какая-то агония", — отметил он.

По словам Ротаня, команда начала пренебрегать собственными принципами и за это поплатилась.

"Неприятно проигрывать всегда. Поражения всегда учат чему-то новому. Мы не должны на это реагировать как "все пропало", — резюмировал он.

На данный момент "Александрия" идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отпустив "Динамо" на расстояние в три очка. Третье место занимает донецкий "Шахтер", его отставание от "Александрии" — четыре очка.

Напомним, главный тренер "Ворсклы" и бывший игрок киевского "Динамо" Юрий Максимов рассказал о том, что ему никогда не простил Валерий Лобановский.

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спорт футбол УПЛ Руслан Ротань Александрия

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