Ротань объяснил, почему Александрия разгромно проиграла для Динамо

Главный тренер Александрии Руслан Ротань. Фото: fco.com.ua

"Александрия" неожиданно всухую уступила киевскому "Динамо" со счетом 0:3. После матча главный тренер проигравших объяснил, почему это произошло.

Наставник "Александрии" Руслан Ротань в комментарии УПЛ ТВ отметил, что у его команды до сих пор менталитет "маленькой команды".

Читайте также:

Именно поэтому, по его мнению, она не была готова играть в матче с киевлянами.

Что сказал Ротань

"У нас менталитет "маленькой команды". Игра повернулась не в то русло, мы начали проигрывать и у нас наступила какая-то агония", — отметил он.

По словам Ротаня, команда начала пренебрегать собственными принципами и за это поплатилась.

"Неприятно проигрывать всегда. Поражения всегда учат чему-то новому. Мы не должны на это реагировать как "все пропало", — резюмировал он.

На данный момент "Александрия" идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отпустив "Динамо" на расстояние в три очка. Третье место занимает донецкий "Шахтер", его отставание от "Александрии" — четыре очка.

Напомним, главный тренер "Ворсклы" и бывший игрок киевского "Динамо" Юрий Максимов рассказал о том, что ему никогда не простил Валерий Лобановский.

Британский боксер Фьюри отказался биться в следующем месяце, он будет искать другого соперника.

Бывший главный тренер "Реала" назвал клуб, где никогда не будет работать.

Вот несколько подробностей о жене бывшего игрока "Динамо" Кахи Каладзе.