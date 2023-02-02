Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Розпродаж у "Динамо" продовжується: кияни хочуть продати третього форварда за місяць arrow

Розпродаж у "Динамо" продовжується: кияни хочуть продати третього форварда за місяць

2 лютого 2023 19:27
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Владислав Супряга може перейти з Динамо у Трабзонспор
Ще один бомбардир, який розчарував, може залишити столичний клуб
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" вирішило позбутися всіх футболістів, які не потрібні тренерському штабу Мірчі Луческу. На черзі трансфер Владислава Супряги.

Колишньому форварду "Сампдорії" вже знайшли команду у Туреччині, повідомляє Karadeniz Gazete.

Читайте також:

22-річний Владислав Супряга досі є футболістом київського "Динамо", хоч він уже давно не виходив на поле. Мірча Луческу не розраховує на форварда, котрий колись вважався дуже перспективним.

Продаж ще одного форварда

Владислав Супряга може стати третім нападником "Динамо", який покине клуб на початку 2023 року. Раніше Владислав Кулач перейшов до азербайджанської "Зіри", а Артем Бесєдін вирушив на Кіпр.

Владислав Супряга

У послугах Супряги зацікавлений турецький "Трабзонспор", який уже зробив пропозицію "Динамо" з футболіста. Поки що йдеться про оренду українця з правом викупу. Семиразовий чемпіон Туреччини зацікавлений у тому, щоб якнайшвидше закрити цю угоду.

Про інші деталі угоди щодо Владислава Супряги не повідомляється. Відомо лише, що "Динамо" зацікавлене у продажу форварда.

За підсумками 21 зіграного туру "Трабзонспор" посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Відставання від лідируючого "Галатасараю" складає 13 очок.

Нагадаємо, у фінальному матчі Кубка англійської ліги між "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкаслом" будуть передбачені безпечні стоячі місця.

А капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився спогадами про шлях своєї команди до титулу чемпіонів світу з футболу. Мессі розповів, який із поєдинків був найважчим на турнірі.

Пріоритетною метою мадридського "Реала" на літньому трансферному ринку стане півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем. Гравець також потрібний "Ліверпулю".

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії Мейсон Грінвуд залишився чистим перед законом. З нього зняли численні звинувачення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

20:03 "Це буде дуже жорсткий наступ": прем'єр Польщі поділився даними про плани путіна

20:01 Ребров та Ярмоленко розірвуть контракти з "Аль-Айном": чи повернуться в Україну

19:44 Європарламент закликав ЄС готувати переговори про вступ України

Новина з відео

19:30 Вибухи під Мелітополем та в Маріуполі: стали відомі подробиці

19:25 Нові правила бронювання працівників від мобілізації: як працюватимуть

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:21 Зеленський звернувся до учасників Національного молитовного сніданку: що сказав

Новина з фото

19:20 Одеський яхтсмен став переможцем юнацької міжнародної регати

19:00 В Україні запрацює європейська система ППО, яка може перехоплювати балістичні ракети

19:00 Яке свято відзначають 2 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

18:42 Ворог вивозить українських школярів з окупованих територій до рф для складання іспитів

Новина з відео

19:30 Вибухи під Мелітополем та в Маріуполі: стали відомі подробиці

Новина з відео

19:21 Зеленський звернувся до учасників Національного молитовного сніданку: що сказав

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 лютого: Овнам — приємна зустріч, Водоліям — важлива новина

Новина з відео

17:30 Заробляли на закупівлях для ЗСУ: чиновників Одеської ОВА підозрюють у розтраті держбюджету

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:08 Ховав готівку у дивані: ЗМІ показали відео з обшуку в ексзаступника голови Міноборони

Новина з відео

16:25 Чи постачає Іран росії балістичні ракети: що дізналася українська розвідка

Новина з відео

14:23 Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії: перші подробиці

Новина з відео

13:20 МЗС України закликає грузинську владу негайно припинити знущатися з Саакашвілі

Новина з відео

12:30 У кремлі бояться далекобійної західної зброї: що пропонує Лавров

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Новина з фото

14:31 "Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Ексклюзив

16:00 Могилянка надихнула: в університеті Каразіна та академії Чайковського відмовилися від російської мови

Актуальне по темі

None 2 Лютий 20:03

"Це буде дуже жорсткий наступ": прем'єр Польщі поділився даними про плани путіна

None 2 Лютий 20:02

Ребров та Ярмоленко розірвуть контракти з "Аль-Айном": чи повернуться в Україну

None 2 Лютий 19:45

Європарламент закликав ЄС готувати переговори про вступ України

None 2 Лютий 19:30

Вибухи під Мелітополем та в Маріуполі: стали відомі подробиці

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB