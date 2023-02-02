Владислав Супряга може перейти з Динамо у Трабзонспор

Ще один бомбардир, який розчарував, може залишити столичний клуб

Керівництво київського "Динамо" вирішило позбутися всіх футболістів, які не потрібні тренерському штабу Мірчі Луческу. На черзі трансфер Владислава Супряги.

Колишньому форварду "Сампдорії" вже знайшли команду у Туреччині, повідомляє Karadeniz Gazete.

22-річний Владислав Супряга досі є футболістом київського "Динамо", хоч він уже давно не виходив на поле. Мірча Луческу не розраховує на форварда, котрий колись вважався дуже перспективним.

Продаж ще одного форварда

Владислав Супряга може стати третім нападником "Динамо", який покине клуб на початку 2023 року. Раніше Владислав Кулач перейшов до азербайджанської "Зіри", а Артем Бесєдін вирушив на Кіпр.

У послугах Супряги зацікавлений турецький "Трабзонспор", який уже зробив пропозицію "Динамо" з футболіста. Поки що йдеться про оренду українця з правом викупу. Семиразовий чемпіон Туреччини зацікавлений у тому, щоб якнайшвидше закрити цю угоду.

Про інші деталі угоди щодо Владислава Супряги не повідомляється. Відомо лише, що "Динамо" зацікавлене у продажу форварда.

За підсумками 21 зіграного туру "Трабзонспор" посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Відставання від лідируючого "Галатасараю" складає 13 очок.

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