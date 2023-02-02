Владислав Супряга может перейти з Динамо у Трабзонспор

Еще один не состоявшийся бомбардир может покинуть столичный клуб

Руководство киевского "Динамо" решило избавиться от всех футболистов, которые не нужны тренерскому штабу Мирчи Луческу. На очереди трансфер Владислава Супряги.

Бывшему форварду "Сампдории" уже нашли команду в Турции, сообщает Karadeniz Gazete.

22-летний Владислав Супряга до сих пор является футболистом киевского "Динамо", хотя он уже давно не выходил на поле. Мирча Луческу не рассчитывает на форварда, который когда-то считался очень перспективным.

Продажа еще одного форварда

Владислав Супряга может стать третьим нападающим "Динамо", который покинет клуб в начале 2023 года. Ранее Владислав Кулач перешел в азербайджанскую "Зиру", а Артем Беседин отправился на Кипр.

В услугах Супряги заинтересован турецкий "Трабзонспор", который уже сделал предложение "Динамо" по футболисту. Пока речь идет об аренде украинца с правом выкупа. Семикратный чемпион Турции заинтересован в том, чтобы как можно быстрее закрыть эту сделку.

О других деталях сделки по Владиславу Супряге не сообщается. Известно только, что "Динамо" заинтересовано в продаже форварда.

По итогам 21 сыгранного тура "Трабзонспор" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции. Отставание от лидирующего "Галатасарая" составляет 13 очков.

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