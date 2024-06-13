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Арсеналу больше не нужен Зинченко

13 июня 2024 22:09
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Агабекян Карен
редактор
Александра Зинченко выставили на трансфер в США
Игрок "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: Reuters/Paul Childs
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Агабекян Карен
редактор

Украинский левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко покинет клуб. Трансфер должен произойти уже летом.

О предстоящем трансфере Зинченко сообщил портал TBR Football.

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Александр Зинченко в матче против Молдовы. Фото: УАФ

Артета останется без двух левых защитников

По информации источника, руководство "Арсенала" общалось с Зинченко и его конкурентом на позиции Кираном Тирни. Оба игрока доказали, что их летом выставят на трансфер.

Пока известно, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета решил использовать на позиции левого защитника поляка Якуба Кивиора. В прошлом сезоне новый фаворит испанца смог надежно заменить часто травмировавшегося Зинченко. Тирни прошлый год вообще провел в аренде в испанском "Вильярреале".

Зинченко в прошлом сезоне в 35 матчах за "Арсенал" забил два гола и совершил один ассист.

В настоящее время Зинченко находится в расположении сборной Украины, за которую сыграет в Германии на Евро-2024. В группе Е вместе с Украиной команды Бельгии, Словакии и Румынии.

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