Олександра Зінченка виставили на трансфер у США

Гравець "Арсеналу" Олександр Зінченко. Фото: Reuters/Paul Childs

Український лівий захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко покине клуб. Трансфер має статися вже влітку.

Про майбутній трансфер Зінченка повідомив портал TBR Football.

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За інформацією джерела, керівництво "Арсеналу" спілкувалося з Зінченком та його конкурентом на позиції Кіраном Тірні. Обом гравцям довели, що їх влітку виставлять на трансфер.

Наразі відомо, що головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета вирішив використовувати на позиції лівого захисника поляка Якуба Ківіора. Минулого сезону новий фаворит іспанця зміг надійно замінити Зінченка, який часто травмувався. Тірні минулий рік взагалі провів в оренді в іспанському "Вільярреалу".

Зінченко минулого сезону в 35 матчах за "Арсенал" забив два голи та зробив один асист.

Наразі Зінченко перебуває у розташуванні збірної України за яку зіграє в Німеччині на Євро-2024. У групі Е разом з Україною команди Бельгії, Словаччини та Румунії.

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