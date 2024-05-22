Аталанта дважды забила Байеру в финале Лиги Европы, но еще не 90-я минута
На "Авива Стедиуме" в Дублине сейчас идет финал Лиги Европы. В главном матче турнира играют итальянская "Аталанта" и немецкий "Байер".
В первом тайме дважды забили подопечные Джан Пьеро Гасперини, сообщил портал Новини.LIVE.
Siamo solo a metà ⏸— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 22, 2024
It's only half-time ⏸#AtalantaBayer04 2-0 | HT #UELFinal #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/yUzrBt6L8O
Первый тайм матча "Аталанта" — "Байер"
"Аталанте" удалось открыть счет в начале матча. На 12-й минуте Адемола Лукман после прострела из правого фланга от Дзаппакосты вырвался из-за спины Паласиоса и ударом в касание забил мяч.
Затем на 26-й минуте Лукман обыграл соперника возле штрафной площадки и пробил точно в дальний нижний угол ворот.
Отметим, что в матче еще ничего не решено, поскольку "Байер" лучшая команда по забитым мячам после 90-й минуты.
Напомним, Мудрик может уйти с "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.
Супряга и еще два игрока "Динамо" решили летом сменить клуб.
Мбаппе не сыграет за сборную Франции летом.
Лунин расстроен из-за кадровой ситуации в "Реале".
В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.
Читайте Новини.LIVE!