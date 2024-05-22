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Аталанта дважды забила Байеру в финале Лиги Европы, но еще не 90-я минута

22 мая 2024 23:14
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Агабекян Карен
редактор
Аталанта дважды забила Байеру в финале Лиги Европы, но еще не 90-я минута
Лукман сделал дубль. Фото: "Аталанта"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На "Авива Стедиуме" в Дублине сейчас идет финал Лиги Европы. В главном матче турнира играют итальянская "Аталанта" и немецкий "Байер".

В первом тайме дважды забили подопечные Джан Пьеро Гасперини, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Аталанте" удалось открыть счет в начале матча. На 12-й минуте Адемола Лукман после прострела из правого фланга от Дзаппакосты вырвался из-за спины Паласиоса и ударом в касание забил мяч.

Затем на 26-й минуте Лукман обыграл соперника возле штрафной площадки и пробил точно в дальний нижний угол ворот.

Отметим, что в матче еще ничего не решено, поскольку "Байер" лучшая команда по забитым мячам после 90-й минуты.

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футбол
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