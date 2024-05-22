Аталанта двічі забила Баєру у фіналі Ліги Європи, але ще не 90-та хвилина

Лукман зробив дубль. Фото: "Аталанта"

На "Авіва Стедіумі" в Дубліні в ці хвилини триває фінал Ліги Європи. У головному матчі турніру грають італійська "Аталанта" та німецький "Баєр".

У першому таймі двічі забили підопічні Джан П'єро Гасперіні, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Аталанті" вдалося відкрити рахунок на початку матчу. На 12-й хвилині Адемола Лукман після прострілу з правого флангу від Дзаппакости вирвався з-за спини Паласіоса та ударом у дотик забив м'яч.

Потім на 26-й хвилині Лукман обіграв суперника біля штрафного майданчика та пробив точно у дальній нижній кут воріт.

Зазначимо, що в матчі ще нічого не вирішено, оскільки "Баєр" найкраща команда із забитих м'ячів після 90-ї хвилини.

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