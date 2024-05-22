Аталанта двічі забила Баєру у фіналі Ліги Європи, але ще не 90-та хвилина
На "Авіва Стедіумі" в Дубліні в ці хвилини триває фінал Ліги Європи. У головному матчі турніру грають італійська "Аталанта" та німецький "Баєр".
У першому таймі двічі забили підопічні Джан П'єро Гасперіні, повідомив портал Новини.LIVE.
Siamo solo a metà ⏸— Atalanta BC (@Atalanta_BC) May 22, 2024
It's only half-time ⏸ #AtalantaBayer04 2-0 | HT #UELFinal #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/yUzrBt6L8O
Перший тайм матчу "Аталанта" — "Баєр"
"Аталанті" вдалося відкрити рахунок на початку матчу. На 12-й хвилині Адемола Лукман після прострілу з правого флангу від Дзаппакости вирвався з-за спини Паласіоса та ударом у дотик забив м'яч.
Потім на 26-й хвилині Лукман обіграв суперника біля штрафного майданчика та пробив точно у дальній нижній кут воріт.
Зазначимо, що в матчі ще нічого не вирішено, оскільки "Баєр" найкраща команда із забитих м'ячів після 90-ї хвилини.
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