Молния попала в самолет Зверева — теннисист чудом избежал аварии

Александр Зверев во время турнира. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Третья ракетка мира и один из фаворитов "Ролан Гаррос" Александр Зверев пережил шокирующий эпизод перед стартом турнира. Самолет, на котором немецкий теннисист направлялся в Париж, попал под удар молнии.

Инцидент произошел 22 мая во время вылета из Гамбурга. На борту вместе с Зверевым находились также теннисисты Иржи Легечка и Брэндон Накашима, сообщает L'Equipe.

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Александр Зверев рассказал, что молния ударила в самолет, на котором он летел во Францию, вскоре после взлета. Борт совершил вынужденную посадку, после чего игрок пересел на другой рейс. В Париже он оказался ближе к трем часам ночи.

"Это было довольно забавно. Просто вспышка, немного шума — и все. Такая вот история для начала турнира", — рассказал теннисист.

Александр Зверев во время матча. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Что известно про Зверева

Александр уже в Париже и готов к старту на "Ролан Гаррос". На турнире немец стартует матчем против представителя Словакии Норберта Гомбоша. Зверев считается одним из главных претендентов на титул. В прошлом году он дошел до финала, где уступил Карлосу Алькарасу. Сейчас немец подходит к турниру в отличной форме.

Александр Зверев — олимпийский чемпион Токио-2020, победитель 22 турниров ATP, включая два Итоговых чемпионата. В активе 28-летнего немца 368 побед в одиночном разряде. Он еще никогда не выигрывал "Ролан Гаррос".

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