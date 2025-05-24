Блискавка влучила в літак Звєрєва — тенісист дивом уник аварії

Олександр Звєрєв під час турніру. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Третя ракетка світу й один із фаворитів "Ролан Гаррос" Олександр Звєрєв пережив шокуючий епізод перед стартом турніру. Літак, на якому німецький тенісист прямував до Парижа, потрапив під удар блискавки.

Інцидент стався 22 травня під час вильоту з Гамбурга. На борту разом зі Звєрєвим перебували також тенісисти Їржі Легечка та Брендон Накашима, повідомляє L'Equipe.

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Олександр Звєрєв розповів, що блискавка вдарила в літак, на якому він летів до Франції, незабаром після зльоту. Борт здійснив вимушену посадку, після чого гравець пересів на інший рейс. У Парижі він опинився ближче до третьої години ночі.

"Це було досить кумедно. Просто спалах, трохи шуму — і все. Така ось історія для початку турніру", — розповів тенісист.

Олександр Звєрєв під час матчу. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Що відомо про Звєрєва

Олександр уже в Парижі та готовий до старту на "Ролан Гаррос". На турнірі німець стартує матчем проти представника Словаччини Норберта Гомбоша. Звєрєв вважається одним із головних претендентів на титул — торік він дійшов до фіналу, де поступився Карлосу Алькарасу. Зараз німець підходить до турніру у чудовій формі.

Олександр Звєрєв - олімпійський чемпіон Токіо-2020, переможець 22 турнірів ATP, включно з двома Підсумковими чемпіонатами. В активі 28-річного німця 368 перемог в одиночному розряді. Він ще ніколи не вигравав "Ролан Гаррос".

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