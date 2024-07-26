Бойко рассказал о том, где продолжит карьеру

Бойко рассказал, где продолжит карьеру — голкипер не хочет уходить из футбола
Бывший голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко поделился планами о продолжении карьеры. Опытный футболист обладает статусом свободного агента и может бесплатно присоединиться к любой команде.
В прошлом сезоне Бойко защищал цвета "Полесья", сообщает YouTube-канал "УПЛ ТБ".
Ветеран украинского футбола Денис Бойко подтвердил, что не принял решения о завершении профессиональной карьеры. Он собирается провести еще как минимум один сезон в футболе.
Где будет выступать Бойко
В сезоне 2023 /2025 голкипер выступал в "Полесье". Бойко сыграл 23 поединка, из которых 7 матчей "отстоял на ноль". Он пропустил 19 мячей. Житомирский клуб решил не продлевать контракт с 36-летним ветераном.
Бойко заявил, что действительно находится в статусе свободного агента. Он находится в поисках нового клуба, обсуждает разные варианты продолжения карьеры. Вратарь пока не готов сказать, в каком клубе будет выступать.
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