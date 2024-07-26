Бойко рассказал о том, где продолжит карьеру

Денис Бойко и актриса Ольга Сумская. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Бывший голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко поделился планами о продолжении карьеры. Опытный футболист обладает статусом свободного агента и может бесплатно присоединиться к любой команде.

В прошлом сезоне Бойко защищал цвета "Полесья", сообщает YouTube-канал "УПЛ ТБ".

Читайте также:

Ветеран украинского футбола Денис Бойко подтвердил, что не принял решения о завершении профессиональной карьеры. Он собирается провести еще как минимум один сезон в футболе.

Денис Бойко в "Полесье". Фото: instagram.com/king_kong_71/

Где будет выступать Бойко

В сезоне 2023 /2025 голкипер выступал в "Полесье". Бойко сыграл 23 поединка, из которых 7 матчей "отстоял на ноль". Он пропустил 19 мячей. Житомирский клуб решил не продлевать контракт с 36-летним ветераном.

Бойко заявил, что действительно находится в статусе свободного агента. Он находится в поисках нового клуба, обсуждает разные варианты продолжения карьеры. Вратарь пока не готов сказать, в каком клубе будет выступать.

Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера.

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Довбик в шаге от трансфера — какой клуб выбрал форвард.