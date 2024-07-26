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Бойко розповів, де продовжить кар'єру — голкіпер не хоче йти з футболу

26 липня 2024 18:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Бойко розповів про те, де продовжить кар'єру
Денис Бойко та актриса Ольга Сумська. Фото: instagram.com/king_kong_71/
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко поділився планами щодо продовження кар'єри. Досвідчений футболіст має статус вільного агента і може безкоштовно приєднатися до будь-якої команди.

Минулого сезону Бойко захищав кольори "Полісся", повідомляє YouTube-канал "УПЛ ТБ".

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Денис Бойко
Денис Бойко у "Поліссі". Фото: instagram.com/king_kong_71/

Де виступатиме Бойко

У сезоні 2023/2025 голкіпер виступав у "Поліссі". Бойко зіграв 23 поєдинки, з яких 7 матчів "відстояв на нуль". Він пропустив 19 м'ячів. Житомирський клуб вирішив не продовжувати контракт із 36-річним ветераном.

Бойко заявив, що справді перебуває у статусі вільного агента. Він перебуває у пошуках нового клубу, обговорює різні варіанти продовження кар'єри. Воротар поки що не готовий сказати, в якому клубі виступатиме.

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спорт футбол Динамо УПЛ Денис Бойко

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