Бойко розповів про те, де продовжить кар'єру

Бойко розповів, де продовжить кар'єру — голкіпер не хоче йти з футболу
Колишній голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко поділився планами щодо продовження кар'єри. Досвідчений футболіст має статус вільного агента і може безкоштовно приєднатися до будь-якої команди.
Минулого сезону Бойко захищав кольори "Полісся", повідомляє YouTube-канал "УПЛ ТБ".
Ветеран українського футболу Денис Бойко підтвердив, що не ухвалив рішення про завершення професійної кар'єри. Він збирається провести ще щонайменше один сезон у футболі.
Де виступатиме Бойко
У сезоні 2023/2025 голкіпер виступав у "Поліссі". Бойко зіграв 23 поєдинки, з яких 7 матчів "відстояв на нуль". Він пропустив 19 м'ячів. Житомирський клуб вирішив не продовжувати контракт із 36-річним ветераном.
Бойко заявив, що справді перебуває у статусі вільного агента. Він перебуває у пошуках нового клубу, обговорює різні варіанти продовження кар'єри. Воротар поки що не готовий сказати, в якому клубі виступатиме.
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