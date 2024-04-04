Динамо разгромило Зарю, Шапаренко и Кабаев приятно удивили

Футболисты "Динамо" празднуют гол. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Футболисты "Зари" не сумели помешать киевскому "Динамо" одержать очередную победу. Подопечные Александра Шовковского доминировали в перенесенном матче УПЛ.

Николай Шапаренко сделал две результативные передачи, сообщает портал Новини.LIVE.

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Этот поединок "Динамо" и "Зари" должен был состояться в рамках шестого тура, но прошел только 4 апреля. Команды сыграли в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Ванат поздравляет Андриевского. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

"Динамо" доминировало весь матч

"Заря" — "Динамо" — 0:3 (0:2)

Голы: Андриевский, 7; Кабаев, 23; Бражко, 67.

"Заря": Сапутин — Вантух, Батагов, Джордан, Бутко (капитан) — Башич, Мичин (Азиангбе, 63), Чурко (Мишнев, 46) — Антюх (Кирюханцев, 63), Бугай (Ндур, 63), Герреро (Хахлев, 75).

Тренера: Юрий Коваль.

"Динамо": Бущан (капитан) — Вивчаренко, Дячук, Попов, Тымчик — Андриевский, Бражко — Кабаев (Пономаренко, 75), Шапаренко (Бенито, 75), Волошин (Ярмоленко, 60) — Ванат (Диалло, 75).

Тренер: Александр Шовковский.

С первых же минут поединка футболисты "Динамо" не позволяли усомниться в превосходстве над соперником. Киевляне доминировали на протяжение всего матча, который считался для них номинально гостевыми.

Уже на седьмой минуте поединка команда Шовковского забила первый гол. Ванат здорово поборолся за мяч в чужой штрафной и сумел сделать пас в центр на Шапаренко. Николай переадресовал мяч под удар Андриевскому, 0:1!

Вскоре "Динамо" удвоило преимущество в счете. Кабаев получил передачу перед чужой штрафной, сместился в центр и красивым ударом в угол ворот забил гол, 0:2! И снова результативную передачу записал себе на свой счет Шапаренко.

Во втором тайме киевляне довели дело до разгрома. После навеса с углового Ярмоленко на ближней штанге сбросил мяч головой на Бражко, который заставил вратаря "Зари" капитулировать в третий раз, 0:3!

Команда Юрия Коваля лишь эпизодически демонстрировала хороший футбол. Герреро в первом тайме в блестящем стиле обыграл двух защитников "Динамо" и заработал право на штрафной. Вскоре Вантух чуть не перебросил мяч через Бущана. Но этого было мало даже для ничьей. А вот "Динамо" могло забить еще несколько мячей — можно вспомнить, как Диалло попал в каркас ворот соперника.

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