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Динамо розгромило Зорю, Шапаренко та Кабаєв приємно здивували

4 квітня 2024 17:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо розгромило Зорю, Шапаренко та Кабаєв приємно здивували
Футболісти "Динамо" святкують гол. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболісти "Зорі" не змогли перешкодити київському "Динамо" здобути чергову перемогу. Підопічні Олександра Шовковського домінували у перенесеному матчі УПЛ.

Микола Шапаренко зробив дві результативні передачі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Цей поєдинок "Динамо" та "Зорі" мав відбутися в рамках шостого туру, але пройшов лише 4 квітня. Команди зіграли у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Владислав Ванат
Ванат вітає Андрієвського. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

"Динамо" домінувало весь матч

"Зоря" — "Динамо" — 0:3 (0:2)

Голи: Андріївський, 7; Кабаєв, 23; Бражко, 67.

"Зоря": Сапутін — Вантух, Батагов, Джордан, Бутко (капітан) — Башич, Мічин (Азіангбе, 63), Чурко (Мишньов, 46) — Антюх (Кірюханцев, 63), Бугай (Ндур, 63), Герреро (Хахльов) 75).

Тренера: Юрій Коваль.

"Динамо": Бущан (капітан) — Вівчаренко, Дячук, Попов, Тимчик — Андрієвський, Бражко — Кабаєв (Пономаренко, 75), Шапаренко (Беніто, 75), Волошин (Ярмоленко, 60) — Ванат (Діалло, 75).

Тренер: Олександр Шовковський.

З перших хвилин поєдинку футболісти "Динамо" не дозволяли засумніватися у перевазі над суперником. Кияни домінували протягом усього матчу, який вважався для них номінально гостьовим.

Вже на сьомій хвилині матчу команда Шовковського забила перший гол. Ванат чудово поборовся за м'яч у чужому штрафному майданчику і зміг зробити пас у центр на Шапаренка. Микола переадресував м'яч під удар Андрієвському, 0:1!

Незабаром "Динамо" подвоїло перевагу у рахунку. Кабаєв отримав передачу перед чужим штрафним, змістився в центр і гарним ударом у кут воріт забив гол, 0:2! І знову результативну передачу записав на свій рахунок Шапаренко.

У другому таймі кияни довели справу до розгрому. Після навісу з кутового Ярмоленко на ближній штанзі скинув м'яч головою на Бражка, який змусив воротаря "Зорі" капітулювати втретє, 0:3!

Команда Юрія Коваля лише епізодично демонструвала добрий футбол. Герреро в першому таймі в блискучому стилі обіграв двох захисників "Динамо" і отримав право на штрафний. Незабаром Вантух мало не перекинув м'яча через Бущана. Але цього було замало навіть для нічиєї. А от "Динамо" могло забити ще декілька м'ячів — можна згадати, як Діалло, а потім юний Пономаренко влучили у каркас воріт суперника.

"Динамо" здобуло чергові три бали й продовжує боротьбу за чемпіонський титул в УПЛ.

Нагадаємо, Циганков піде із "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.

"Динамо" знайшло заміну Ярмоленка та готується до складних переговорів.

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Зідан назвав гравця, з яким мріяв попрацювати, але не зміг. 

Трубін розсмішив юного вболівальника, який вибіг на поле під час матчу.

спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Микола Шапаренко
Заря Луганськ
Владислав Кабаєв

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