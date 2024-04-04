Динамо розгромило Зорю, Шапаренко та Кабаєв приємно здивували

Футболісти "Динамо" святкують гол. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Футболісти "Зорі" не змогли перешкодити київському "Динамо" здобути чергову перемогу. Підопічні Олександра Шовковського домінували у перенесеному матчі УПЛ.

Микола Шапаренко зробив дві результативні передачі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ванат вітає Андрієвського. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

"Динамо" домінувало весь матч

"Зоря" — "Динамо" — 0:3 (0:2)

Голи: Андріївський, 7; Кабаєв, 23; Бражко, 67.

"Зоря": Сапутін — Вантух, Батагов, Джордан, Бутко (капітан) — Башич, Мічин (Азіангбе, 63), Чурко (Мишньов, 46) — Антюх (Кірюханцев, 63), Бугай (Ндур, 63), Герреро (Хахльов) 75).

Тренера: Юрій Коваль.

"Динамо": Бущан (капітан) — Вівчаренко, Дячук, Попов, Тимчик — Андрієвський, Бражко — Кабаєв (Пономаренко, 75), Шапаренко (Беніто, 75), Волошин (Ярмоленко, 60) — Ванат (Діалло, 75).

Тренер: Олександр Шовковський.

З перших хвилин поєдинку футболісти "Динамо" не дозволяли засумніватися у перевазі над суперником. Кияни домінували протягом усього матчу, який вважався для них номінально гостьовим.

Вже на сьомій хвилині матчу команда Шовковського забила перший гол. Ванат чудово поборовся за м'яч у чужому штрафному майданчику і зміг зробити пас у центр на Шапаренка. Микола переадресував м'яч під удар Андрієвському, 0:1!

Незабаром "Динамо" подвоїло перевагу у рахунку. Кабаєв отримав передачу перед чужим штрафним, змістився в центр і гарним ударом у кут воріт забив гол, 0:2! І знову результативну передачу записав на свій рахунок Шапаренко.

У другому таймі кияни довели справу до розгрому. Після навісу з кутового Ярмоленко на ближній штанзі скинув м'яч головою на Бражка, який змусив воротаря "Зорі" капітулювати втретє, 0:3!

Команда Юрія Коваля лише епізодично демонструвала добрий футбол. Герреро в першому таймі в блискучому стилі обіграв двох захисників "Динамо" і отримав право на штрафний. Незабаром Вантух мало не перекинув м'яча через Бущана. Але цього було замало навіть для нічиєї. А от "Динамо" могло забити ще декілька м'ячів — можна згадати, як Діалло, а потім юний Пономаренко влучили у каркас воріт суперника.

"Динамо" здобуло чергові три бали й продовжує боротьбу за чемпіонський титул в УПЛ.

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