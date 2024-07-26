Девушка Сикана резко обратилась к критикам сборной Украины

Даниило Сикан и Татьяна Дятел. Фото: instagram.com/danilsikan/

Олимпийская сборная Украины неудачно стартовала на Играх в Париже. Команда Руслана Ротаня неожиданно уступила в дебютном матче Ираку (1:2).

Молодых украинских игроков раскритиковали после поражения, но на их защиту встала девушка одного из молодых спортсменов, которая на своей странице в Instagram ответила хейтерам.

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Даниил Сикан и Татьяна Дятел. Фото: instagram.com/danilsikan/

Что девушка Сикана сказала о сборной Украины

Многие клубы отказались отпускать своих футболистов на Олимпиаду в Париж. Из-за этого команда Руслана Ротаня мало напоминала тот коллектив, который благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023 завоевал олимпийскую путевку.

Девушка Даниила Сикана Татьяна Дятел. Фото: instagram.com/i.a.m.rosie/

Татьяна Дятел объяснила, что состав национальной команды изменился, в нем появилось много дебютантов. Девушка Даниила Сикана напомнила, что сборная Украины дебютировала на Олимпийских играх и попросила поддержать "сине-желтых".

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