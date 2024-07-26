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Девушка Сикана обратилась к критикам олимпийской сборной Украины — что она написала

26 июля 2024 13:18
Валерий Ковалевич - Редактор
Девушка Сикана резко обратилась к критикам сборной Украины
Даниило Сикан и Татьяна Дятел. Фото: instagram.com/danilsikan/
Валерий Ковалевич - Редактор

Олимпийская сборная Украины неудачно стартовала на Играх в Париже. Команда Руслана Ротаня неожиданно уступила в дебютном матче Ираку (1:2).

Молодых украинских игроков раскритиковали после поражения, но на их защиту встала девушка одного из молодых спортсменов, которая на своей странице в Instagram ответила хейтерам. 

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Девушка форварда донецкого "Шахтера" Даниила Сикана прокомментировала реакцию на поражение сборной Украины на Олимпиаде-2024. Татьяна Дятел напомнила о том, в каких условиях оказалась команда перед поездкой в Париже. 

Даниил Сикан со своей девушкой
Даниил Сикан и Татьяна Дятел. Фото: instagram.com/danilsikan/

Что девушка Сикана сказала о сборной Украины

Многие клубы отказались отпускать своих футболистов на Олимпиаду в Париж. Из-за этого команда Руслана Ротаня мало напоминала тот коллектив, который благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023 завоевал олимпийскую путевку. 

Девушка Даниила Сикана Татьяна Дятел
Девушка Даниила Сикана Татьяна Дятел. Фото: instagram.com/i.a.m.rosie/

Татьяна Дятел объяснила, что состав национальной команды изменился, в нем появилось много дебютантов. Девушка Даниила Сикана напомнила, что сборная Украины дебютировала на Олимпийских играх и попросила поддержать "сине-желтых". 

Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера. 

Довбик в шаге от трансфера — какой клуб выбрал форвард. 

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