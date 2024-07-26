Дівчина Сікана різко звернулася до критиків збірної України

Данило Сікан та Тетяна Дятел. Фото: instagram.com/danilsikan/

Олімпійська збірна України невдало стартувала на Іграх у Парижі. Команда Руслана Ротаня несподівано поступилася у дебютному матчі Іраку (1:2).

Молодих українських гравців розкритикували після поразки, але на їхній захист стала дівчина одного з молодих спортсменів, яка на своїй сторінці в Instagram відповіла хейтерам.

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Данило Сікан та Тетяна Дятел. Фото: instagram.com/danilsikan/

Що дівчина Сікана сказала про збірну України

Багато клубів відмовилися відпускати своїх футболістів на Олімпіаду до Парижа. Через це команда Руслана Ротаня мало нагадувала той колектив, який завдяки виходу до півфіналу молодіжного Євро-2023 виборов олімпійську путівку.

Дівчина Данила Сікана Тетяна Дятел. Фото: instagram.com/iamrosie/

Тетяна Дятел пояснила, що склад національної команди змінився, у ньому з'явилося багато дебютантів. Дівчина Данила Сікана нагадала, що збірна України дебютувала на Олімпійських іграх та попросила підтримати "синьо-жовтих".

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