Довбик рассказал о плане сборной Украины на игру с Мальтой

Сборная Украины на разминке. Фото: REUTERS/David W Cerny

Форвард испанской "Жироны" Артем Довбик рассказал, какой будет матч сборной Украины против национальной команды Мальты. Футболист сделает все возможное, чтобы забить гол.

Мальта по мнению Довбика является очень опасным оппонентом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна".

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Сборная Мальты традиционно является неудобным соперником для украинцев. В истории противостояния этих команд было два матча. "Иоаниты" обыграли "сине-желтых" со счетом 1:0 в 2017 году, а в рамках отбора на Евро-2024 команда Сергея Реброва одержала сложную победу благодаря голу Виктора Цыганкова с пенальти.

Артем Довбик во время атаки. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Как Украины сыграет против Мальты

Во вторник, 17 октября, Цыганков не сможет выйти на поле из-за травмы. Зато в стартовом составе сборной Украины должен сыграть партнер Виктора по "Жироне" Артем Довбик.

Форвард сборной Украины уверен, что его национальной команде будет нелегко обыграть Мальту на выезде. Как и Северная Македония, "иоаниты" уделят большое значение обороне и постараются лишить украинских футболистов свободного пространства.

"Мальта играет в три защитника. Матч против Украины не станет исключением. Они сделают ставку на контратаки. Мы увидим игру, которая похожа на наш матч против Северной Македонии.

Мы тщательно изучили игру сборной Мальты, а также сделали выводы из ошибок, которые допустили в матче с Македонией. Думаю, что мы справимся и проблем не будет. Постараюсь на этот раз забить гол", — рассказал Артем Довбик.

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