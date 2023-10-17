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Довбик розповів про план збірної України на гру з Мальтою

17 жовтня 2023 18:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик розповів про план збірної України на гру з Мальтою
Збірна України на розминці. Фото: REUTERS/David W Cerny
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик розповів, яким буде матч збірної України проти Мальти. Футболіст зробить усе можливе, аби забити гол.

Мальта, на думку Довбика, є дуже небезпечним опонентом, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

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Збірна Мальти традиційно є незручним суперником для українців. В історії протистояння цих команд було два матчі. "Іоаніти" обіграли "синьо-жовтих" з рахунком 1:0 у 2017 році, а в рамках відбору на Євро-2024 команда Сергія Реброва здобула складну перемогу завдяки голу Віктора Циганкова з пенальті.

Артем Довбик
Артем Довбик під час атаки. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Як Україна зіграє проти Мальти

У вівторок, 17 жовтня, Циганков не зможе вийти на поле через травму. Натомість у стартовому складі збірної України має зіграти партнер Віктора по "Жироні" Артем Довбик.

Форвард збірної України впевнений, що його національна команда буде нелегко обіграти Мальту на виїзді. Як і Північна Македонія, "іоаніти" приділять велике значення обороні та намагатимуться позбавити українських футболістів вільного простору.

"Мальта грає у три захисники. Матч проти України не стане винятком. Вони зроблять ставку на контратаки. Ми побачимо гру, яка схожа на наш матч проти Північної Македонії.

Ми ретельно вивчили гру збірної Мальти, а також зробили висновки з помилок, яких припустилися у матчі з Македонією. Думаю, що ми впораємось і проблем не буде. Намагатимуся цього разу забити гол", — розповів Артем Довбик.

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