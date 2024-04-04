Экс-футболист Динамо может перейти в Полесье

Георгий Цитаишвили и Карлос Де Пена в "Динамо". Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Руководство житомирского "Полесья" рассматривает возможность усилить состав команды бывшим футболистом "Динамо". Вингер сборной Грузии Георгий Цитаишвили может вернуться в Украину.

Молодой футболист может заменить в "Полесье" травмированного Бени Макуану, сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Воспитанник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили после начала полномасштабной российской агрессии приостановил сотрудничество с "бело-синими" благодаря правилу ФИФА. Легионеры украинских клубов могли в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты.

Георгий Цитаишвили во время выступлений за "Динамо". Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

С тех пор Цитаишвили играл в аренде за польские "Вислу" и "Лех". Сейчас он защищает цвета "Динамо" из Тбилиси, которое не планирует подписывать с 23-летним вингером постоянный контракт.

Георгий Цитаишвили в "Динамо" (Тбилиси). Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Возвращение Цитаишвили

Уже летом хавбек сборной Грузии может стать футболистом "Полесья". Это будет зависеть от того, кто станет новым главным тренером житомирской команды.

Контракт Цитаишвили с киевским "Динамо" действует до лета 2025 года. Пока не известно, какие планы у киевского клуба на этого футболиста.

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб.

"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам.

Артета не продлил контракт с "Арсеналом" — что известно.

Зидан назвал игрока, с которым мечтал поработать, но не смог.

Трубин рассмешил юного болельщика, который выбежал на поле во время матча.