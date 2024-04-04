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Экс-футболист Динамо может перейти в Полесье

4 апреля 2024 16:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Экс-футболист Динамо может перейти в Полесье
Георгий Цитаишвили и Карлос Де Пена в "Динамо". Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство житомирского "Полесья" рассматривает возможность усилить состав команды бывшим футболистом "Динамо". Вингер сборной Грузии Георгий Цитаишвили может вернуться в Украину. 

Молодой футболист может заменить в "Полесье" травмированного Бени Макуану, сообщает Sport.ua

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Воспитанник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили после начала полномасштабной российской агрессии приостановил сотрудничество с "бело-синими" благодаря правилу ФИФА. Легионеры украинских клубов могли в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты. 

Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили во время выступлений за "Динамо". Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

С тех пор Цитаишвили играл в аренде за польские "Вислу" и "Лех". Сейчас он защищает цвета "Динамо" из Тбилиси, которое не планирует подписывать с 23-летним вингером постоянный контракт. 

Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили в "Динамо" (Тбилиси). Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/ 

Возвращение Цитаишвили 

Уже летом хавбек сборной Грузии может стать футболистом "Полесья". Это будет зависеть от того, кто станет новым главным тренером житомирской команды. 

Контракт Цитаишвили с киевским "Динамо" действует до лета 2025 года. Пока не известно, какие планы у киевского клуба на этого футболиста. 

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб. 

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Зидан назвал игрока, с которым мечтал поработать, но не смог.

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