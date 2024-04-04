Экс-футболист Динамо может перейти в Полесье
Руководство житомирского "Полесья" рассматривает возможность усилить состав команды бывшим футболистом "Динамо". Вингер сборной Грузии Георгий Цитаишвили может вернуться в Украину.
Молодой футболист может заменить в "Полесье" травмированного Бени Макуану, сообщает Sport.ua.
Воспитанник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили после начала полномасштабной российской агрессии приостановил сотрудничество с "бело-синими" благодаря правилу ФИФА. Легионеры украинских клубов могли в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты.
С тех пор Цитаишвили играл в аренде за польские "Вислу" и "Лех". Сейчас он защищает цвета "Динамо" из Тбилиси, которое не планирует подписывать с 23-летним вингером постоянный контракт.
Возвращение Цитаишвили
Уже летом хавбек сборной Грузии может стать футболистом "Полесья". Это будет зависеть от того, кто станет новым главным тренером житомирской команды.
Контракт Цитаишвили с киевским "Динамо" действует до лета 2025 года. Пока не известно, какие планы у киевского клуба на этого футболиста.
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