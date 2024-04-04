Ексфутболіст Динамо може перейти у Полісся

Георгій Цитаїшвілі та Карлос Де Пена у "Динамо". Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Керівництво житомирського "Полісся" розглядає можливість посилити склад команди колишнім футболістом "Динамо". Вінгер збірної Грузії Георгій Цитаїшвілі може повернутися до України.

Молодий футболіст може замінити у "Поліссі" травмованого Бені Макуану, повідомляє Sport.ua.

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Вихованець київського "Динамо" Георгій Цитаїшвілі після початку повномасштабної російської агресії призупинив співпрацю з "біло-синіми" завдяки правилу ФІФА. Легіонери українських клубів могли в односторонньому порядку зупиняти свої контракти.

Георгій Цитаїшвілі під час виступів за "Динамо". Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

З того часу Цитаїшвілі виступав в оренді за польські "Віслу" та "Лех". Наразі він захищає кольори "Динамо" з Тбілісі, яке не планує підписувати з 23-річним вінгером постійний контракт.

Георгій Цитаїшвілі у "Динамо" (Тбілісі). Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Повернення Цитаїшвілі

Вже влітку хавбек збірної Грузії може стати футболістом "Полісся". Це залежатиме від того, хто стане новим головним тренером житомирської команди.

Контракт Цитаїшвілі з київським "Динамо" діє до літа 2025 року. Поки не відомо, які плани київський клуб має на цього футболіста.

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