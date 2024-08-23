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Федецкий объяснил, что поможет Динамо победить РБ Зальцбург в ответном матче ЛЧ

23 августа 2024 11:41
Валерий Ковалевич - Редактор
Федецкий объяснил, как Динамо сможет победить РБ Зальцбург в Австрии
Георгий Бущан перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о причинах поражения "Динамо" от "РБ Зальцбург" в первом поединке четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Эксперт считает, что у киевской команды остаются шансы обыграть соперника в ответном матче, сообщает Sport.ua

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"Динамо" создало несколько моментов у ворот "РБ Зальцбург", а Денис Попов направил мяч в штангу Яниса Бласвиха. Но киевской команде не удалось забить, при этом она пропустила по голу в каждом из таймов.

Александр Шовковский
Александр Шовковский наблюдает за игрой своей команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Федецкий поддержал "Динамо"

Экс-футболист сборной Украины отметил, что подопечные Александра Шовковского создали опасные моменты у чужих ворот и могли забить гол. Это означает, что оборона австрийской команды не безгрешна. Киевлян необходимо проявить настойчивость в ответном матче, реализовать свои моменты, забить быстрый гол и вернуть интригу в противостояние. 

"Матч в Польше продемонстрировало, что функциональная подготовка украинцев находится на высоком уровне. Важно подойти к повторному противостоянию психологически закаленными. Если "Динамо" забьет гол, молодая австрийская команда может начать нервничать и ошибаться", — заявил Федецкий. 

Эксперт добавил, что у "Динамо" не будет проблем с восстановлением после первого поединка с "РБ Зальцбург", поскольку игра киевской команды с "Ворсклой" в национальном первенстве перенесена. 

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Артем Федецкий РБ Зальцбург

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