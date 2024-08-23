Федецький пояснив, як Динамо зможе перемогти РБ Зальцбург в Австрії

Георгій Бущан перед матчем Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився думкою про причини поразки "Динамо" від "РБ Зальцбург" у першому поєдинку четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Експерт вважає, що у київської команди залишаються шанси обіграти суперника у матчі-відповіді, повідомляє Sport.ua.

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"Динамо" створило декілька моментів біля воріт "РБ Зальцбург", а Денис Попов направив м'яч у штангу Яніса Бласвіха. Але київській команді не вдалося забити, при цьому вона пропустила по голу у кожному з таймів.

Олександр Шовковський спостерігає за грою своєї команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Федецький підтримав "Динамо"

Ексфутболіст збірної України зазначив, що підопічні Олександра Шовковського створили небезпечні моменти біля чужих воріт та могли забити гол. Це означає, що оборона австрійської команди не безгрішна. Киянам необхідно виявити наполегливість у матчі-відповіді, реалізувати свої моменти, забити швидкий гол і повернути інтригу в протистояння.

"Матч у Польщі продемонструвало, що функціональна підготовка українців перебуває на високому рівні. Важливо підійти до повторного протистояння психологічно загартованими. Якщо "Динамо" заб'є гол, молода австрійська команда може почати нервувати та помилятися", — заявив Федецький.

Експерт додав, що "Динамо" не матиме проблем з відновленням після першого поєдинку з "РБ Зальцбург", оскільки гра київської команди з "Ворсклою" в національній першості перенесена.

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