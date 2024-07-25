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Игроки сборной Украины раскритиковали судейство на Олимпийских играх в Париже

25 июля 2024 13:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Хлань раскритиковал судейство в матче сборной Украины на Олимпиаде
Максим Хлань во время матча за национальную команду. Фото: instagram.com/max.khlan/
Валерий Ковалевич - Редактор

Вингер клуба "Лехия Гданьск" и олимпийской сборной Украины Максим Хлань поделился мнением о поражении команды в матче с Ираком. Подопечные Руслана Ротаня первыми открыли счет, но пропустили два ответных мяча. 

Хлань в интервью официальному сайту УАФ раскритиковал судейство в поединке Олимпиады. 

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Сборная Украины забила гол в ворота национальной команды Ирака во втором тайме. Через несколько минут главный судья матча назначил сомнительный пенальти в ворота "сине-желтых". Соперник реализовал одиннадцатиметровый удар, а затем вырвал победу в поединке Олимпиады-2024. 

Максим Хлань
Максим Хлань во время тренировки. Фото: instagram.com/max.khlan/

Что Хлань сказал о судействе в матче 

Украинский футболист считает несправедливым и необоснованным решение арбитра. Хлань заявил, что очень сложно бороться одновременно и с соперником, и с судейской бригадой. Вингер признал, что решение рефери повлияло на ход поединка и стало моральным ударом для футболистов сборной Украины. Подопечные Руслана Ротаня так и не сумели прийти в себя после этого. 

"Мы делали все, что могли. Пытались атаковать. Где-то нам не везло, не было удачи, но нужно сконцентрироваться уже на следующей игре, отбросить все негативные мнения и продолжать дальше", — объяснил Хлань.

Следующий матч на Олимпиаде сборная Украины сыграет 27 июля. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Марокко. 

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

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Вацко отреагировал на победу "Динамо" над "Партизаном" — что сказал комментатор.

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спорт футбол Олимпийские игры судьи Олимпиада-2024 Олимпийская сборная Украины

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