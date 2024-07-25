Хлань раскритиковал судейство в матче сборной Украины на Олимпиаде

Игроки сборной Украины раскритиковали судейство на Олимпийских играх в Париже
Вингер клуба "Лехия Гданьск" и олимпийской сборной Украины Максим Хлань поделился мнением о поражении команды в матче с Ираком. Подопечные Руслана Ротаня первыми открыли счет, но пропустили два ответных мяча.
Хлань в интервью официальному сайту УАФ раскритиковал судейство в поединке Олимпиады.
Сборная Украины забила гол в ворота национальной команды Ирака во втором тайме. Через несколько минут главный судья матча назначил сомнительный пенальти в ворота "сине-желтых". Соперник реализовал одиннадцатиметровый удар, а затем вырвал победу в поединке Олимпиады-2024.
Что Хлань сказал о судействе в матче
Украинский футболист считает несправедливым и необоснованным решение арбитра. Хлань заявил, что очень сложно бороться одновременно и с соперником, и с судейской бригадой. Вингер признал, что решение рефери повлияло на ход поединка и стало моральным ударом для футболистов сборной Украины. Подопечные Руслана Ротаня так и не сумели прийти в себя после этого.
"Мы делали все, что могли. Пытались атаковать. Где-то нам не везло, не было удачи, но нужно сконцентрироваться уже на следующей игре, отбросить все негативные мнения и продолжать дальше", — объяснил Хлань.
Следующий матч на Олимпиаде сборная Украины сыграет 27 июля. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Марокко.
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