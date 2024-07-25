Хлань розкритикував суддівство у матчі збірної України на Олімпіаді

Максим Хлань під час матчу за національну команду. Фото: instagram.com/max.khlan/

Вінгер клубу "Лехія Гданськ" та олімпійської збірної України Максим Хлань поділився думкою про поразку команди у матчі з Іраком. Підопічні Руслана Ротаня першими відкрили рахунок, але пропустили два м'ячі у відповідь.

Хлань в інтерв'ю офіційному сайту УАФ розкритикував суддівство у поєдинку Олімпіади.

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Збірна України забила гол у ворота національної команди Іраку у другому таймі. За кілька хвилин головний суддя матчу призначив сумнівний пенальті у ворота "синьо-жовтих". Суперник реалізував одинадцятиметровий удар, а потім вирвав перемогу у поєдинку Олімпіади-2024.

Максим Хлань під час тренування. Фото: instagram.com/max.khlan/

Що Хлань сказав про суддівство у матчі

Український футболіст вважає несправедливим та необґрунтованим рішення арбітра. Хлань заявив, що дуже складно боротися одночасно і з суперником, і із суддівською бригадою. Вінгер визнав, що рішення рефері вплинуло на перебіг поєдинку і стало моральним ударом для футболістів збірної України. Підопічні Руслана Ротаня так і не зуміли прийти до тями після цього.

"Ми робили все, що могли. Намагалися атакувати. Десь нам не щастило, не було успіху, але треба сконцентруватися вже на наступній грі, відкинути усі негативні думки та продовжувати далі", — пояснив Хлань.

Наступний матч на Олімпіаді збірна України зіграє 27 липня. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Марокко.

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