Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Игрока Динамо осудили на полтора года заключения arrow

Игрока Динамо осудили на полтора года заключения

28 марта 2024 20:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Игрока Динамо осудили на полтора года заключения
Жерсон Родригес. Фото: Динамо
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес получил срок в 18 месяцев тюрьмы и штраф за насилие. Правда, заключение будет условным.

Об этом сообщает издание RTL, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Футболист узнал приговор сразу после матча Люксембург — Казахстан, завершившегося победой команды Родригеса со счетом 2:1. Жерсон стал героем матча, забил и отдал голевую передачу.

Родригеса обвинили в насилии в отношении бывшей девушки мисс Люксембург-2020 Эмили Боланд. Игрок получил 18 месяцев тюрьмы условно и штраф 1500 евро. Еще 2430 евро Родригес должен выплатить бывшей девушке.

Родригес должен научиться управлять гневом

Также Жерсон обязали пройти курсы терапии по управлению гневом. Испытательный срок составляет 5 лет. У Родригеса есть 40 дней на подачу апелляции.

Напомним, нападающий из Люксембурга перешел в "Динамо" в 2019 году. Он находится на контракте в киевском клубе, но уже 6 раз отправлялся в аренду. Сейчас он выступает за "Слован" Братислава.

Напомним, Бражко может перейти в испанский клуб — "Динамо" получит запрос по игроку. 

Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.

"Шахтер" может продать молодую звезду в известный клуб.

В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины. 

Довбик или Яремчук — Маркевич объяснил, кто должен играть в основе сборной Украины.

тюрьма
Люксембург
Динамо
насилие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом