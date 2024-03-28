Игрока Динамо осудили на полтора года заключения

Жерсон Родригес. Фото: Динамо

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес получил срок в 18 месяцев тюрьмы и штраф за насилие. Правда, заключение будет условным.

Об этом сообщает издание RTL, передает Новини.LIVE.

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De Futtballprofi vun de roude Léiwen huet sech wéinst Kierperverletzung an dräi verschiddene Fäll misste veräntweren. https://t.co/vu66wpFcnR pic.twitter.com/liYoPxppPU — RTL Luxembourg (@RTLlu) 27 марта, 2024

Родригеса обвинили в насилии в отношении бывшей девушки мисс Люксембург-2020 Эмили Боланд. Игрок получил 18 месяцев тюрьмы условно и штраф 1500 евро. Еще 2430 евро Родригес должен выплатить бывшей девушке.

Родригес должен научиться управлять гневом

Также Жерсон обязали пройти курсы терапии по управлению гневом. Испытательный срок составляет 5 лет. У Родригеса есть 40 дней на подачу апелляции.

Напомним, нападающий из Люксембурга перешел в "Динамо" в 2019 году. Он находится на контракте в киевском клубе, но уже 6 раз отправлялся в аренду. Сейчас он выступает за "Слован" Братислава.

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