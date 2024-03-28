Гравця Динамо засудили на півтора року ув'язнення

Жерсон Родрігес. Фото: Динамо

Нападник київського "Динамо" та збірної Люксембургу Жерсон Родрігес отримав строк у 18 місяців в'язниці та великий штраф за насильство. Щоправда ув’язнення буде умовним.

Про це повідомляє видання RTL, передає Новини.LIVE.

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Футболіст дізнався вирок одразу після матчу Люксембург — Казахстан, який завершився перемогою команди Родрігеса з рахунком 2:1. Жерсон став героєм матчу, він забив і віддав гольову передачу.

De Futtballprofi vun de roude Léiwen huet sech wéinst Kierperverletzung an dräi verschiddene Fäll misste veräntweren. https://t.co/vu66wpFcnR pic.twitter.com/liYoPxppPU — RTL Luxembourg (@RTLlu) March 27, 2024

Родрігеса звинуватили в насильстві щодо колишньої дівчини міс Люксембург-2020 Емілі Боланд. Гравець отримав 18 місяців в'язниці умовно і штраф 1500 євро. Ще 2430 євро Родрігес має виплатити колишній дівчині.

Родрігес має навчитися управляти гнівом

Також Жерсона зобов'язали пройти курси терапії з управління гнівом. Випробувальний термін становить 5 років. У Родрігеса є 40 днів на подання апеляції.

Нагадаємо, нападник з Люксембургу перейшов у "Динамо" 2019 року. Він перебуває на контракті в київському клубі, проте вже 6 разів відправлявся в оренди. Зараз він виступає за "Слован" Братислава.

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