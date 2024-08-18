Виктор Цыганков сменил агента: кто теперь представляет интересы вингера

Гвардиола больше не агент Цыганкова — дела Виктора ведет бывший владелец Карпат
Украинский вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков уже не работает с братом главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Пере. Ранее испанец являлся агентом украинца.
Об этом сообщил портал "Трибуна".
Кто новый агент Цыганкова
По информации Цыганкова, его новым агентом стал известный украинец Олег Смалийчук.
Бывший совладелец львовских "Карпат" с 1 августа начал работу с 26-летним футболистом.
Вероятно, именно при посредничестве Смалийчука Цыганков отказался переходить в футбольный клуб из Английской премьер-лиги.
Отметим, что Смалийчук принял участие почти во всех трансферах украинцев за последние десять лет. Также агент был вовлечен в переход Цыганкова из "Динамо" в "Жирону".
Цыганков перешел в "Жирону" в январе 2023 года за 5 млн евро. При этом "Динамо" оставило за собой 50% перепродажи футболиста. Сейчас авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 30 млн евро.
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