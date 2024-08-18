Виктор Цыганков сменил агента: кто теперь представляет интересы вингера

Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Украинский вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков уже не работает с братом главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Пере. Ранее испанец являлся агентом украинца.

Об этом сообщил портал "Трибуна".

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Кто новый агент Цыганкова

По информации Цыганкова, его новым агентом стал известный украинец Олег Смалийчук.

Бывший совладелец львовских "Карпат" с 1 августа начал работу с 26-летним футболистом.

Вероятно, именно при посредничестве Смалийчука Цыганков отказался переходить в футбольный клуб из Английской премьер-лиги.

Олег Смалийчук. Фото: "Карпаты"

Отметим, что Смалийчук принял участие почти во всех трансферах украинцев за последние десять лет. Также агент был вовлечен в переход Цыганкова из "Динамо" в "Жирону".

Цыганков перешел в "Жирону" в январе 2023 года за 5 млн евро. При этом "Динамо" оставило за собой 50% перепродажи футболиста. Сейчас авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 30 млн евро.

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