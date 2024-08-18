Віктор Циганков змінив агента: хто тепер представляє інтереси вінгера

Гвардіола більше не є агентом Циганкова — справи Віктора веде колишній власник Карпат
Український вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков вже не працює з братом головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолы Пере. Раніше іспанець був агентом українця.
Про це повідомив портал "Трибуна".
Хто новий агент Циганкова
За інформацією від Циганкова, його новим агентом став відомий українець Олег Смалійчук.
Колишній співвласник львівських "Карпат" з 1 серпня почав свою роботу з 26-річним футболістом.
Ймовірно, що саме за посередництва Смалійчука Циганков відмовився переходити в футбольний клуб із Англійської прем’єр-ліги.
Зазначимо, що Смалійчук взяв участь майже в усіх трансферах українців за останні десять років. Також агент був залучений у перехід Циганкова із "Динамо" до "Жирони".
Циганков перейшов до "Жирони" у січні 2023 року за 5 млн євро. При цьому "Динамо" залишило за собою 50% від перепродажу футболіста. Наразі авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 30 млн євро.
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