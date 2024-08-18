Віктор Циганков змінив агента: хто тепер представляє інтереси вінгера

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Український вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков вже не працює з братом головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолы Пере. Раніше іспанець був агентом українця.

Про це повідомив портал "Трибуна".

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Хто новий агент Циганкова

За інформацією від Циганкова, його новим агентом став відомий українець Олег Смалійчук.

Колишній співвласник львівських "Карпат" з 1 серпня почав свою роботу з 26-річним футболістом.

Ймовірно, що саме за посередництва Смалійчука Циганков відмовився переходити в футбольний клуб із Англійської прем’єр-ліги.

Олег Смалійчук. Фото: "Карпати"

Зазначимо, що Смалійчук взяв участь майже в усіх трансферах українців за останні десять років. Також агент був залучений у перехід Циганкова із "Динамо" до "Жирони".

Циганков перейшов до "Жирони" у січні 2023 року за 5 млн євро. При цьому "Динамо" залишило за собою 50% від перепродажу футболіста. Наразі авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 30 млн євро.

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