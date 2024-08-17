Циганков обговорив з Жироною трансфер до англійського клубу

Віктор Циганков працює на тренуванні. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Іспанська "Жирона" активно готується до дебюту у Лізі чемпіонів. Півзахисник збірної України Віктор Циганков хоче зіграти у складі команди Мічела Санчеса у єврокубках.

"Жирона" розглядала можливість продажу Циганкова, повідомляє "Футбол 24".

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Віктор Циганков відмовився наслідувати приклад Артема Довбика і піти з "Жирони" влітку 2024 року. Це не означає, що каталонський клуб не мав пропозицій щодо трансферу українського півзахисника. Футболістом цікавився клуб з АПЛ, назва якого не розголошується.

Віктор Циганков на стадіоні. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Циганков хоче залишитися в "Жироні"

У керівництва клубу були розбіжності з півзахисником через те, що його не повідомили про інтерес команди з АПЛ. Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес попросив не продавати гравця, якого вважає одним із лідерів на полі.

Циганков заявив, що нікуди не збирається йти, але хоче знати, чи є у клубу пропозиції щодо його трансферу. Сім'я українця щаслива в Каталонії, а сам він хоче досягти успіху в складі "Жирони".

Циганков проведе у каталонській команді сезон 2024/2025. "Жироні" пропонували за українця 30 млн євро.

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