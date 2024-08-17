Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Циганков повідомив Жироні своє рішення щодо трансферу до клубу АПЛ arrow

Циганков повідомив Жироні своє рішення щодо трансферу до клубу АПЛ

17 серпня 2024 09:04
Валерій Ковалевич - Редактор
Циганков обговорив з Жироною трансфер до англійського клубу
Віктор Циганков працює на тренуванні. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
Валерій Ковалевич - Редактор

Іспанська "Жирона" активно готується до дебюту у Лізі чемпіонів. Півзахисник збірної України Віктор Циганков хоче зіграти у складі команди Мічела Санчеса у єврокубках.

"Жирона" розглядала можливість продажу Циганкова, повідомляє "Футбол 24".

Читайте також:

Віктор Циганков відмовився наслідувати приклад Артема Довбика і піти з "Жирони" влітку 2024 року. Це не означає, що каталонський клуб не мав пропозицій щодо трансферу українського півзахисника. Футболістом цікавився клуб з АПЛ, назва якого не розголошується.

Віктор Циганков
Віктор Циганков на стадіоні. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Циганков хоче залишитися в "Жироні"

У керівництва клубу були розбіжності з півзахисником через те, що його не повідомили про інтерес команди з АПЛ. Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес попросив не продавати гравця, якого вважає одним із лідерів на полі.

Циганков заявив, що нікуди не збирається йти, але хоче знати, чи є у клубу пропозиції щодо його трансферу. Сім'я українця щаслива в Каталонії, а сам він хоче досягти успіху в складі "Жирони".

Циганков проведе у каталонській команді сезон 2024/2025. "Жироні" пропонували за українця 30 млн євро.

Нагадаємо, Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі. 

"Евертон" знайшов заміну Миколенко — українець готується до зміни клубу. 

Беленюк вперше відкрив таємницю особистого життя. 

Тренер "Барселони" пішов у відставку невдовзі після початку роботи в клубі — що відомо. 

Харлан пояснила, чому кричить після перемог під час фехтувальних поєдинків. 

Коляденко назвала людину, якій присвятила свою медаль Олімпіади-2024. 

спорт футбол Віктор Циганков Футбол трансфери Жирона Мічел Санчес

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:27 Масштабна пожежа в Маяках — екологи розповіли про наслідки

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

10:14 Ракетний удар по Сумах — кількість постраждалих збільшилася

10:06 Наземні дрони України повинні вкотре змінити театр війни з Росією — Newsweek

09:59 Відключення світла в Одесі — частина містян у суботу залишилась без електропостачання

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

09:54 Росіянам вдалося відбити атаку українських військових у Бєлгородській області, — ISW

09:45 Іпотека на житло в Україні — Кабмін змінив умови

09:34 Світоліна та Костюк зачохлили ракетки в Цинциннаті — Соболенко та Свьонтек їм не дали шансу

09:26 Поспішіть із виїздом за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнюється щохвилини

09:22 Ракетний удар по Сумах — у ДСНС показали масштаби пожежі

10:27 Масштабна пожежа в Маяках — екологи розповіли про наслідки

10:14 Ракетний удар по Сумах — кількість постраждалих збільшилася

10:06 Наземні дрони України повинні вкотре змінити театр війни з Росією — Newsweek

09:59 Відключення світла в Одесі — частина містян у суботу залишилась без електропостачання

09:54 Росіянам вдалося відбити атаку українських військових у Бєлгородській області, — ISW

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

09:45 Іпотека на житло в Україні — Кабмін змінив умови

09:34 Світоліна та Костюк зачохлили ракетки в Цинциннаті — Соболенко та Свьонтек їм не дали шансу

09:26 Поспішіть із виїздом за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнюється щохвилини

09:22 Ракетний удар по Сумах — у ДСНС показали масштаби пожежі

09:07 Вночі росіяни били по Україні "Іскандером" та запускали дрони — скільки повітряних цілей збила ППО

Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Text

17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин